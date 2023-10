Va Tsunoda por asiento en Red Bull

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Yuki Tsunoda quiere un asiento en Red Bull.

Aunque la alineación del equipo de las bebidas energéticas está completa de cara a la temporada 2024 con Max Verstappen y Sergio Pérez, para 2025 si se abriría una vacante en caso de la no renovación del mexicano.

"Estoy con AlphaTauri y he estado con Red Bull desde que tenía 18 años, así que sólo me estoy concentrando en rendir para Red Bull.

"Si me desempeño bien como piloto, espero que se preocupen más y, obviamente, si no lo hago, lo entiendo. Pero si soy capaz de mostrar mi desempeño, me gustaría tener un poco más de atención", comentó el nipón.

En las últimas semanas, se vinculó a Tsunoda con Aston Martin, ya que Honda será su fabricante de unidades de potencia en 2026, y necesitan tener presencia en la pista con un conductor.

"Lo principal es que no quiero que Red Bull malinterprete que ahora sólo me estoy centrando en Aston Martin o cualquier otra cosa. Ojalá no malinterpreten esas cosas y realmente consideren seriamente mi futuro", comentó Yuki, quien actualmente ocupa el puesto 17 en la Calificación General con 3 puntos.