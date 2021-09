Va Urías por la victoria 18 en noche mexicana

Reforma Reforma

Ciudad de México.- Julio Urías gritará "¡Viva México!" esta noche en el Dodger Stadium.

El lanzador sinaloense intentará afianzarse en la cima de las Grandes Ligas como el pitcher con más triunfos en la temporada, ya que acumula 17, cifra que supera a cualquier otro pelotero.

Además lleva siete victorias consecutivas y sólo tiene palabras de agradecimiento por el apoyo recibido de sus compañeros en los Dodgers.

"Dios nos está dando una segunda mitad bastante buena", aseveró Urías (17-3).

"Mi mentalidad y la de mis compañeros siempre es ganar. Obviamente con las victorias es con lo que se va avanzando. En los juegos que ganaba y me venían dos, tres o cuatro carreritas, sabemos que el equipo me ha respaldado muy bien, ellos tratan de hacer su trabajo en cada juego no sólo cuando esté yo".

El secreto del éxito, afirma Urías, ha sido estar saludable y que el mánager Dave Roberts le ha reservado su rol fijo entre los abridores.

"Lo más importante, yo pienso, es la salud. Es lo principal para poder salir a dar el 100 por ciento de cada uno de nosotros y obviamente el lanzar cada cinco días y tener un rol fijo, nunca lo había tenido desde el inicio de mi carrera, era lanzar de abridor un día, después esperarte 12 días en el bullpen para que no te metan y esperar otra oportunidad, es una cuestión de mucha paciencia", apuntó.

"Me siento bien, bendecido por la salud y es por cual nos estamos cuidando en cada salida con masajes, con terapias en los brazos, en las piernas, y agradecido con toda la gente que está aquí para ayudarnos. Detrás de cada salida viene un trabajo especial y esa ha sido la clave", agrega.

El partido entre Dodgers y Arizona iniciará a las 21:10 horas.

Cy Young no lo desvela

Además de volver a jugar y ganar otra Serie Mundial, el reconocimiento del Cy Young motiva al zurdo Julio Urías a cerrar con broche de oro la temporada regular de las Grandes Ligas.

"Pienso que es un premio bastante grande para cualquier pitcher. Obviamente se debe tener una temporada excelente y más con los competidores que hay, bastantes buenos pitchers como Kevin Gausman o Walker Buehler que están sacando números increíbles", relata el pelotero de 25 años.

"Con el simple (hecho) de que me tengan al lado de ellos, yo con eso me doy por bien servido, yo trataré de hacer, como siempre lo hago desde que inició la temporada, dar el cien por ciento de mí, terminar fuerte la temporada y dejárselo a Dios y a los números, que hablen por uno solo. Yo solo trato de hacer mi trabajo, ojalá nos toque ganarlo algún día".

Igualar la hazaña de Fernando Valenzuela no parece imposible para Urías. El "Toro" fue reconocido con el Cy Young en 1981 sin ser el líder de victorias, en aquella campaña tuvo 13, pero redondeó un año al agenciarse un anillo de Serie Mundial con los Dodgers.

"Este año me he sentido muy cómodo. Esperar a que tu carrera esté en el tiempo perfecto y te den la oportunidad es algo increíble. El mantenerme toda esta temporada completa y saber que puedo lanzar más de 150 innings me da bastante confianza y muchas ganas de trabajar para los años que siguen.

'A veces me jalan las orejas'

Don Carlos, papá de Julio y monarca de la familia Urías, sigue al pendiente de su hijo como si éste estuviera en su primer día en las Mayores.

"Con la familia siempre he tenido una relación tremenda. Sé que mi papá es una de las personas más orgullosas. Él sabe bien lo que hemos trabajado juntos antes de llegar aquí a firmar y él sabe el trabajo que le pongo", externó el estelar de los Dodgers.

"Me jala la oreja de vez en cuando, pero más que nada el recordarme que voy a hacer esto o que pude hacer en este lanzamiento, cositas que a lo mejor él desconoce, lo que se trata de scoutear al bateador pero, tiene la noción y me conoce bastante, y que confío en mis tres lanzamientos y sabe en qué momento puedo lanzar uno de ellos y cuando no lo hago si me jala un poquito la oreja", recuerda el sinaloense.

Además, la afición mexicana, agregó, siempre está al pendiente de su accionar.

"Nunca me han dejado en las buenas y en las malas... tengo mucha gente que me apoya en cada una de mis salidas y eso me da mucha motivación para que se sientan contentos".

"Trato de hacer esto por mí, por lo que he trabajado y lo que me ha costado estar ahí, al final también se hace por la raza mexicana y para poner el nombre en alto de México", remató el pelotero que llegó a la organización angelina en 2016.