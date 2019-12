Valora Ceppelini llegada a México

Ciudad de México.- Pablo Ceppelini ya está en México para realizar sus pruebas médicas con Cruz Azul y así convertirse en el segundo refuerzo para el Clausura 2020.

El volante charrúa comentó que es el mayor reto en su carrera.

"Llego a un futbol mexicano muy competitivo, es un futbol muy lindo y llego a una institución con una grandeza enorme y ahora a dar lo mejor de mí", explicó Ceppelini este jueves en el Aeropuerto Capitalino.

"Empezar ya a trabajar a la par de los compañeros. Es un paso muy importante en mi carrera, vengo a un club muy grande acá en México. Siento mucha felicidad".

El mediocampista uruguayo conoce la deuda que tiene La Máquina.

"Cruz Azul es un equipo grande que hace años no gana un título en el futbol mexicano y uno llega con mucha expectativa a aportar su granito de arena y lo mejor para este club", apuntó.

"Hablé con Robert (Dante Siboldi), me dio la bienvenida muy bien y me están esperando para trabajar ya".