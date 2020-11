Vamos a ser un rival durísimo: Pezzolano

Ciudad de México.- Tras echar a Santos del Repechaje y clasificar a la Liguilla, Paulo Pezzolano, DT de Pachuca, prometió que los Tuzos serán un rival de cuidado para el equipo que les toque en Cuartos de Final, incluso si se trata de su "hermano" León.

"León es uno de los mejores equipos de la Liga, es el mejor equipo. Sería un rival durísimo, pero Pachuca también será un rival duro para quien sea, les vamos a dar batalla. Había poca gente que confiaba en nosotros, si viene León, ya sabemos que muy poca gente confiará en nosotros, pero vamos a salir con todo.

"Fue un gran partido contra Santos, voy a tener que analizarlo y verlo bien, pero lo hicimos muy bien. Jugamos con mucha intensidad, eso es lo que teníamos mucho miedo por la parte física de algunos jugadores. Estoy muy contento porque el funcionamiento fue notable, nos vimos muy bien. Los jugadores que tenemos demostraron lo que es Pachuca, con mucho corazón", dijo Pezzolano tras el triunfo sobre los Guerreros.

El estratega uruguayo reconoció que solo tuvo la posibilidad de realizar un entrenamiento con equipo completo, ya que algunos de los 14 futbolistas contagiados de Covid-19 se reportaron sanos hasta el jueves previo al partido.

"No sabía si íbamos a aguantar la intensidad, pero pensé y la realidad es que lo que lo poco que entrenamos nos dio la confianza de que íbamos a lograr el resultado, jugado de esta manera. Los jugadores están súper convencidos de lo que se hace y afortunadamente salió bien.

"Vamos a ser un equipo que va a darle batalla al que sea, vamos a ser un rival durísimo, vamos a dejar el corazón en la cancha. Pasamos un tema tan adverso como el Covid, que a partir de aquí vamos a ser un rival durísimo", explicó.

Finalmente, Pezzolano alabó el trabajo que realizó Víctor Guzmán durante el encuentro.

"Al 'Pocho' me tocó conocerlo en un momento duro y me demostró que es una persona espectacular. En él tenemos al mejor interior de toda la Liga, lo veo muy bien, pasó un momento durísimo y hoy tiene este premio", sentenció.

Es Almada responsable en eliminación de Santos

Guillermo Almada, DT de Santos, se responsabilizó por la eliminación de Santos en Repechaje a manos de Pachuca, argumentando que su equipo careció de contundencia y generación de juego.

"No estamos bien, no hicimos un buen partido, no tuvimos efectividad y ellos sí. En el caso nuestro me hubiera gustado tener más volumen de juego, pero ellos nos pegaron en el momento justo. La efectividad que no tuvimos, y las distracciones, nos costaron mucho.

"El responsable soy yo, yo soy el entrenador. Los jugadores no tienen nada que ver. Hicimos un gran torneo con lo que teníamos disponible, los jugadores tuvieron una gran disposición, así que el gran responsable soy yo", comentó el uruguayo.

Almada reconoció que necesita refuerzo para apuntalar el plantel guerrero de cara al Clausura 2021, pero sobre todo recuperar a los jugadores lesionados con los que no contó esta noche.

"Necesitamos recuperar a los lesionados, si los recuperamos para el próximo torneo seguramente aspiraremos a más. Son bajas determinantes y con un promedio de edad importante, pero no quiero poner excusas, solo no estuvimos a la altura. Pachuca aprovechó sus oportunidades, tuvimos situaciones claras y no las concretamos.

"Ojalá podamos traer algún refuerzo para redondear el plantel en el próximo torneo, sobre todo algún tipo de jugador con el que no contamos esta noche, en cuestión de la creación de juego", sentenció.