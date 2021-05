Van marchistas a nacional de Juegos Conade

Chihuahua.- Las marchistas chihuahuenses Nathalia Prieto, Camila Mena y Vania Acosta se colgaron la medalla de oro y de paso se clasificaron a los próximos Juegos Nacionales CONADE 2021.

Esto tras realizarse este pasado fin de semana, el Macro Regional de Atletismo en Aguascalientes con más de 500 competidores de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua Sinaloa, Sonora, Durango, Zacatecas y Aguascalientes en las categorías Sub 18 (16-17 años), Sub 20 (18-19 años) y la Sub 23 (20-22 años) en sus ambas ramas.

Nathalia triunfo en la categoría Sub-23 al lograr un tiempo de 55:34.11 minutos en la prueba de caminata de los 10 mil metros femenil.

En esta misma prueba también consiguió el primer lugar de la competencia, Camila Mena pero en la categoría Sub-20 femenil con un tiempo de 49:51.49 minutos.

A su vez, Vania Acosta conquistó los 5 mil metros de caminata femenil en la Sub-18 al detener el reloj en 25:30.50 minutos.

Chihuahua además obtuvo otras medallas de oro en este Macro Regional con Sol Nahomi Zapata en la prueba de lanzamiento de bala femenil Sub-18 con una marca de 15.11 metros.

Lo mismo con Jesús Vázquez que se apuntó con la primera posición de la prueba de salto de altura varonil Sub-18 con marca de 1.98 metros.

Mientras que a Eduardo Rodríguez se le escapó la presea dorada en la prueba reina de la velocidad, los 100 metros Planos Sub-18 después de que había ganado el preeliminar con 11 segundos y en la final hizo 11.05 pero el sinaloense José Jaime Rodríguez se la arrebató al lograr 10.88 segundos.

Cabe mencionar que Chihuahua después de su negativa inicial de tomar parte este año de estos Juegos Nacionales finalmente accedió a participar con algunos participantes que utilizaron recursos propios pero sí con el aval de la Asociación Estatal de Atletismo y del Instituto Chihuahuense del Deporte.

Las medallas de Oro…

Caminata 10000 Sub-23

Nathalia Prieto 55:34.11

Caminata 10000 Sub-20

Camila Mena 49:51.49

Caminata 5000 Sub-18

Vania Acosta 25:30.50

Lanzamiento bala Sub-18

Sol Nahomi Zapata 15.11

Salto de altura Sub-18

Jesús Vázquez 1.98