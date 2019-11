Van por la victoria en Juárez

Monterrey.- Los Tigres jugarán el domingo en Ciudad Juárez conociendo ya todos los resultados de la última jornada, sin embargo Nahuel Guzmán aseguró que no especularán con la ubicación que buscan en la tabla.

Para el arquero argentino, el triunfo sobre Bravos es vital para terminar entre los primeros cuatro lugares de la tabla.

"Aprovechando para hacer hincapié en los detalles, trabajar no sólo en el partido que viene sino poner la cabeza en la Liguilla tras haber conseguido el primer objetivo que es la calificación. Ahora el segundo objetivo es estar entre los cuatro primeros y para eso tenemos que ganar. No podemos especular ni con lo que salga a hacer el rival ni con los resultados de los otros juegos, vamos a buscar el partido.

"Estamos preparando el partido a nuestra manera, como lo dije antes, sin especular lo que pase en los demás juegos. Nosotros sabemos que ganando terminamos entre los cuatro primeros, entonces dependerá de nosotros y entendemos que es un rival que le ha complicado la clasificación a Tijuana hace algunas semanas y después a Pumas. No nos podemos confiar absolutamente de nada", dijo Guzmán este mediodía en La Cueva de Zuazua.

Sobre la experiencia que tiene el plantel en Liguillas y también la del técnico Ricardo Ferretti, Guzmán aceptó que la tienen, y eso podría darles un plus.

"Sin intensión de comparar ni de ponernos por encima ni debajo de nadie. A nosotros nos ha dado mucha experiencia por suerte tuvimos la posibilidad de agarra una seguidilla importante y larga de clasificaciones y te va dando pautas de como enfrentar cada partido, sea que tengamos que definir en casa o de visitantes; los jugadores y la calidad que hay nos permite esa lectura para cada momento del partido y de la serie, sin intensión de ponernon por encima de nadie. Lo que si tomamos en cuenta es la experiencia grupal y propia que hemos conseguido en el último tiempo.

"No tengo ánimos de tirarle flores a nadie. Lo que ha logrado el 'Tuca' con este equipo está sobre la mesa, está a la vista de todos. A nosotros nos da la seguridad, tranquilidad y confianza que estamos en manos de un entrenador de muchísima jerarquía y experiencia no sólo para este tipo de momentos", comentó el arquero.