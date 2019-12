Van Rankin, Santos en su piel

Ciudad de México.- Josecarlos Van Rankin fue presentado con Santos, quien llega procedente de las Chivas. El canterano de los Pumas se mostró contento al arribar al equipo de La Comarca, a pesar de que aún no ha platicado con el estratega Guillermo Almada.

"Todavía no platico bien con él, pero ya tuve un entrenamiento y luego, luego te das cuenta de la intensidad de este equipo. En el torneo venir a jugar a Santos pesa muchísimo, porque sabes que no te deja jugar, que la presión siempre va estar sobre ti”, dijo.

Respecto a la posibilidad de más incorporaciones al plantel, el presidente del club, Dante Elizalde, aseguró que se podría dar un movimiento más, por lo que no descarta más transferencias.

"Es temprano, todavía el comité deportivo de Santos Laguna sesionará y seguirá viendo opciones. Yo no descartaría un movimiento más, estamos en análisis, ya cuando tengamos más información al respecto se las compartiremos con mucho gusto, quizá se presente un nuevo movimiento, no lo descarto, pero no hay nada concreto”, explicó.