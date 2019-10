Ve 'Cata' difícil se erradicar el 'eeeh p...'

Ciudad de México.- Julio César Domínguez, defensa de Cruz Azul, confía en que el grito de "¡Eeeh putooo!" no aparezca hoy en el partido entre el Tri y Panamá, pero sabe que será difícil erradicarlo.

"Es algo que como mexicano a veces no puedes contener, como aficionado, pero pues es parte como que lo lleva el mexicano en la sangre", explicó el "Cata" este martes en La Noria.

"Entonces pues sí va a ser difícil tratar de controlarlo, pero confío en nuestros paisanos, en nosotros, que en el partido de ahora se respete y no se haga ese grito".

Domínguez recordó que los mexicanos pueden poner el ejemplo de haberlo erradicado, pero también fueron los creadores.

"Que seamos un ejemplo mundialmente y seamos uno de los primeros países que se vea en todo el mundo que no haga ese grito", agregó.

"Entonces yo confío en los mexicanos, es muy difícil porque quién lo hizo, pues México, obviamente va a ser muy difícil pero confío en nuestros mexicanos que no griten eso".