Ve Nájera posible tener equipo de la NBA en la CDMX

CDMX.- Es un secreto a voces que cada vez falta poco para que la NBA se expanda de nuevo, y la Ciudad de México tiene bien levantada la mano para ser considerada.

La Liga no tiene una expansión desde 2004, y diversas fuentes han revelado a CANCHA que para 2025 o 2026 la Liga contemplaría otra vez una ampliación, posiblemente de dos franquicias.

El chihuahuense Eduardo Nájera, quien estuvo como jugador más de una década en las duelas de la NBA, cree que en el País hay poder adquisitivo para poder pelearle a otras ciudades estadounidenses y canadienses el chance de ser una de las elegidas.

"De que la tiene (la posibilidad México) la tiene. Tenemos muy buenos empresarios. Creo que sería muy importante para nuestro país en temas marketing, turismo, para atrae más inversiones, es un proyecto grande y se necesita mucho poder financiero y está ahí (en México)", contó en entrevista Nájera, quien se encuentra en la CDMX para promocionar el partido de temporada regular de mañana entre Miami y San Antonio y que marca el regreso de la Liga tras la pandemia.

Nájera no se mete en temas políticos, pero dijo que será vital el accionar del Gobierno de México para la confianza que tengan los empresarios nacionales o extranjeros para que el país tenga una franquicia de la NBA.

"No soy político ni me gusta la política, pero he seguido por mis propios intereses como empresario, he seguido el crecimiento del País, la bolsa de México, he seguido muchas cosas que dice nuestro Presidente, sustos por parte de empresarios, no solamente de los mexicanos, sino de los de Estados Unidos, y eso creo yo que será la duda", afirmó el ex jugador.

"Se necesitará un empresario que esté tras de esto, la NBA sí tiene interés y creo que lo harían con alguien que tenga el poder adquisitivo y la importancia y que sea a largo plazo".

Ven leyendas a la NBA en México

Contar con la franquicia de Capitanes de la CDMX de la G League es un gran paso para poder soñar con la expansión.

George Gervin, quien fue considerado en 2021 como uno de los mejores 75 basquetbolistas en la historia de la NBA, y Glen Rice, quien tiene un anillo de campeón de la Liga, coincidieron en que la Ciudad de México tiene posibilidades de entrar en el plan de una posible ampliación en la mejor Liga de basquetbol del planeta.

Tras la pandemia, los Capitanes están jugando por fin en la CDMX como locales, y la respuesta del público ha sido muy aceptable. Esta noche Capitanes se medirá a Spurs de Austin -la filial de San Antonio-.

"(La expansión) es una posibilidad, y además México es un país que está cerca de Estados Unidos y Canadá, solamente hay que cruzar y ya. Es una posibilidad, pienso que sí se puede y debe trabajarse en ello.

"Además aquí hay mucho talento, y México debe tener más jugadores en la NBA", expresó Gervin, miembro del Salón de la Fama y quien logró ser cuatro veces campeón anotador de la NBA.

Por lo pronto, Gervin aseguró que Spurs bien podrían venir más de una vez a la campaña a jugar a México, pues es una posibilidad que haya tres o cuatro partidos de Spurs al año, claro, si la gente los quiere apoyar es posible eso.

Igualmente, Rice, quien fue tres veces llamado al Juego de Estrellas e inició su carrera en el Heat de Miami, piensa que la NBA estará probando la reacción de los mexicanos con Capitanes para ver si pueden con cargar con una franquicia.