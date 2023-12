Ve NBA brillo de Jáquez

Ciudad de México.- La selección global número 18 del pasado Draft de la NBA está ganando premios y es mexicano.

Jaime Jáquez Jr., la joya del Heat, recibió de parte de la Liga el nombramiento al Novato del Mes de octubre y noviembre de la Conferencia del Este, primera vez en la historia que un basquetbolista nacional presume un galardón de tal magnitud.

Apenas inicia la campaña 2023-24 –está cursando su tercer mes–, y la calidad de ‘Jaimito’ ya fue reconocida por la NBA por encima de jugadores que se suponía la ‘romperían’ antes que el tricolor por haber sido seleccionados mucho antes en el reclutamiento colegial.

Las cifras de Jáquez Jr., de 22 años, en 20 juegos –cuatro de ellos como titular– son de 12.0 puntos, 3.9 rebotes y 2.6 asistencias en 26.7 minutos de juego. Además encesta el 52.9 por ciento de sus tiros de campo, mete el 39 por ciento de sus triples y es certero en casi el 88 por ciento de sus tiros libres.

Pero más allá de los números, pues hay jugadores que tienen promedios más altos, está el impacto que ha tenido Jaime en Miami.

El coach Erik Spoesltra le ha brindado toda la confianza al nacional, y eso se nota en la duela, pues Jáquez Jr. ha contribuido en las 11 victorias que lleva la franquicia de Florida en la temporada.

“Estoy agradecido con la confianza que me están dando todos aquí (Heat). Por ejemplo, con Jimmy Butler platico mucho, me dice que tenga confianza, y me ayuda mucho”, apuntó Jaime a Agencia Reforma.

Jaime logró esta campaña romper varias marcas para un mexicano. Tiene ya la marca de más puntos por partido para un tricolor, con 24 unidades, y se ve viable que en cualquier momento pudiera llegar a 30 puntos en un duelo.

En tanto, Chet Holmgren, del Thunder, fue nombrado el Mejor Novato del Oeste, superando al fenómeno francés Victor Wembanyama, quien tiene grandes números, pero las Espuelas están con marca de 3-16.

Conózcalo

Jaime Jáquez Jr.

Equipo: Heat de Miami

Posición: Delantero pequeño / guardia tirador

Fecha de nac..:

18 de febrero de 2001

Edad: 22 años

Lugar de nac.: Irvine, California

Estatura: 1.98 m

Peso: 102 kg

Colegio: UCLA (2019–2023)

Draft de la NBA 2023:

1ra ronda, 18 general

Con México: Participó en

los Juegos Panamericanos

de 2019 en Lima, Perú

La competencia

Así marcha la productividad de los jugadores elegidos en primera ronda del pasado Draft, en la actual campaña de la NBA

Victor Wembanyama (SA/3-16)*

Pos Pts Reb Ast Min JT

1 19.3 9.7 2.6 30.0 18

Brandon Miller (CHA/6-12)

Pos Pts Reb Ast Min JT

2 14.4 4.1 2.0 31.1 10

Scoot Henderson (POR/6-13)

Pos Pts Reb Ast Min JT

3 9.2 2.7 4.2 25.1 5

Amen Thompson (HOU/8-9)

Pos Pts Reb Ast Min JT

4 6.3 2.8 1.5 16.8 0

Ausar Thompson (DET/2-18)

Pos Pts Reb Ast Min JT

5 10.7 9.1 2.7 28.3 18

Jaime Jáquez Jr. (MIA/11-9)

Pos Pts Reb Ast Min JT

18 12.0 3.9 2.6 26.7 4

**Chet Holmgren (OKC/13-6)

Pos Pts Reb Ast Min JT

5 17.6 8.0 2.6 30.0 19

Pos: posición en el Draft 2023, Pts: puntos por partido, Reb: rebotes por partido, Ast: asistencias por partido, Min: minutos por partido, JT: juegos de titular.

*Entre paréntesis el equipo actual y el récord de ganados y perdidos en la campaña.

**Fue la segunda global, pero del Draft de 2022. No jugó toda la campaña pasada por lesión.