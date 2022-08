Ve 'Tata' un ambiente pesimista en la Selección Nacional

Cortesía Imago7 / Agencia Reforma / El "Tata" Martino siente que el pesimismo fortalecerá al Tricolor

Ciudad de México.— Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, aseguró que percibe un entorno pesimista en el Tri a menos de 3 meses del Mundial de Qatar 2022.

El Tri se alista para encarar mañana a Paraguay en amistoso, en Atlanta, Estados Unidos, una de las últimas pruebas antes de la Copa del Mundo, por lo que el "Tata" aprovecha para detallar su convocatoria mundialista.

"El ambiente es de pesimismo seguro, lo que tiendo a pensar es que eso fortalece al grupo, como funciona el grupo, todo ese pesimismo nos va a fortalecer para la Copa del Mundo", explicó el "Tata" este martes en videoconferencia.

"Me imagino que la mayoría tiene un porcentaje alto de futbolistas que estarán, de 26, 24 ya están, no variaría, no sé qué porcentaje, no sé el número, sería ilógico pensar que la gran cantidad de futbolistas de ahí no salgan la mayor parte de los 26 jugadores".

Apoyarán al 'Tecatito'

Martino reveló que si Jesús Manuel "Tecatito" Corona desea estar en Qatar 2022 lo apoyarán para que alcance a meterse, además de abrir las puertas para que los que no andan en su mejor versión puedan luchar por un pasaje mundialista.

"La parte negativa fue la lesión de Jesús pero también hay que transmitir que si hay, si él tiene las fuerzas para intentarlo, nosotros lo vamos a acompañar a ver si puede llegar", apuntó.

"Las críticas no las comparto, no todas las críticas son compartidas, después sí, si podemos encontrar y ayudar a que Gallardo, Pizarro, César Montes, puedan tener una mejor versión futbolística, evidentemente lo haremos, después de tanto tiempo de haber estado en este proceso tengan la oportunidad de pelear por un lugar a la Copa del Mundo".

No le gustó la salida de Torrado

El "Tata" dejó clara su molestia por la destitución de Gerardo Torrado como director de Selecciones Nacionales.

"Lo primero que quiero decir, lamento la partida de Gerardo Torrado, veo injusto su salida, no estuvo a mi alcance, era merecedor de terminar este ciclo y con él la gente que estuvo cercana, Javier Mier, Nacho Hierro", agregó.

"Tengo buen diálogo con Jaime (Ordiales), lo he conocido ya desde que estaba en Querétaro, lo primero que se me ocurrió decirle que si va bien o va mal se me hace injusto que él se haga cargo de un proyecto que ya está funcionando, y como creo que hemos funcionado de manera similar, nadie me ha dicho que tenemos que cambiar, hemos trabajado de la misma manera".

No ve Alexis Vega todavía a nadie en Qatar

Alexis Vega, delantero de la Selección Mexicana, aseguró que no se ve aún con boleto a Qatar 2022, pese a que sería el llamado a suplir la baja del lesionado Jesús Manuel Corona.

"Es un mal momento que está pasando el 'Tecate', es una dura baja para nosotros, para mí es el mejor jugador mexicano, estoy tranquilo, sé que mientras él estaba seguía compitiendo, ahora toca desearle mucha fuerza", explicó Vega este martes en videoconferencia.

"Sabemos que se ha hablado mucho de los que tienen un pie en la Copa del Mundo, pero nosotros estamos trabajando al máximo, sabemos que puede pasar cualquier cosa, no me siento nada seguro, tengo compañeros que están apretando fuerte".

El jugador de Chivas detalló lo que Gerardo Martino le ha pedido en el ataque.

"Me ha insistido mucho que cuando tenga el mano a mano, que encaremos, que no nos quedemos tanto con el balón, todos somos totalmente diferentes", apuntó.

"Me puedo adaptar a cualquier posición del ataque y en donde me toque voy a tratar de dar mi mejor versión".