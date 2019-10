Vela coquetea con el América

Ciudad de México.- Carlos Vela no descartó la posibilidad de jugar en el América.

"Puede ser", contestó el delantero de Los Ángeles FC cuando se le preguntó si se veía jugando al lado de Giovani dos Santos, con quien ganó en el 2005 el Mundial Sub 17.

Vela, formado en Chivas, actualmente es la figura del LAFC, equipo en el que disputa su segunda temporada en la MLS.

El tricolor también le mandó un mensaje a Dos Santos, baja aproximadamente ocho semanas por una operación a la que tuvo que ser sometido tras la patada en la pierna que le dio Antonio Briseño en el Clásico Nacional del sábado pasado.

"Ya hablé con él. Le desee una pronta recuperación. Ha pasado por muchos momentos, buenos, malos, y seguramente no será un problema para él. Está muy bien sicológicamente para salir adelante y pronto lo veremos jugando", comentó el atacante.

Gio en 'photoshop'

El América publicó este miércoles su foto oficial del Apertura 2019, para la cual pusieron digitalmente a Giovani Dos Santos.

El delantero, al estar en recuperación, no pudo acudir a la sesión de fotografías.

El convocado a la Selección Nacional, Sebastián Córdova, y el kinesiólogo Carlos Pecanha, quien además forma parte del cuerpo médico del Tri, también fueron puestos digitalmente.