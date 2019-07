Velan al 'Perro' Aguayo en Jalisco

Guadalajara, Jal.- Familiares, amigos y rivales en el cuadrilátero despiden a Pedro "El Perro" Aguayo, quien falleció el miércoles a causa de un infarto.

"La lucha libre es un patrimonio de México y Don Pedro Aguayo es uno de sus principales íconos a nivel mundial, sin equivocarme fue el primer rudo amado por la gente", lo recordó el luchador Kahn, amigo cercano a la familia.

El histórico emblema del pancracio mexicano tendrá una misa de cuerpo presente mañana a las 11:00 horas en el Mausoleo Gayosso y sus restos serán cremados en el Parque Funeral Colonias, en Guadalajara.

"Se va una gran persona, un gran deportista con el cual tuvimos encuentros muy fuertes, pero siempre lo respeté y lo admiré como un gran luchador. Me da mucha pena que haya partido tan fuerte, tan joven, sabía que estaba un poquito enfermo, pero no pensé que fuera tan grave la situación", comentó el ex luchador El Faraón, rival de El Perro en las décadas de los 70 y 80.

En la Funeraria Gayosso, de Avenida México, en Guadalajara, también está presente Arturo Macías, dueño, representante y músico de la Banda Cuisillos Musical, agrupación que le grabó una canción con su nombre.