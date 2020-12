Ven a Pato O'Ward como el futuro del deporte motor

Reforma

Ciudad de México.- Durante 10 años, Sergio Pérez se ha consolidado como uno de los pilotos más constantes en la Fórmula Uno y la máxima figura del automovilismo mexicano.

Su camino no fue sencillo, pero con su talento, campeonatos en las categorías de ascenso y el apoyo de sus patrocinadores, Checo ha logrado establecerse y abrir la puerta a las siguientes generaciones.

Esteban Gutiérrez y Alfonso Celis Jr. apuntaban como los herederos Pérez, sin embargo, la falta de oportunidades marginó a Celis, mientras que "Guti" soló ha alcanzado para mantenerse en el círculo de la F1, pero en el asiento de reserva de Mercedes.

"Definitivamente ese es el objetivo (ocupar un lugar de tiempo completo en la F1) y 2021 abre muchas puertas, como te mencionaba es el fin de una era de Fórmula Uno donde cambia radicalmente el reglamento, por lo que es el año en el que todos los contratos expiran y se abren muchas oportunidades en el equipo".

"Tengo muchos objetivos (que me faltan por cumplir) realmente soy joven y creo que me siento en una etapa en la que ha sido importante tomarnos el tiempo que yo quería tomarme sin estar en las pistas y aprovechar para involucrarme en otras aéreas del deporte y que me ha dado una gran experiencia para estar de regreso muy pronto", aseguró Esteban Gutiérrez.

En la década que está por comenzar, Sebastián Álvarez (18 años), Santiago Ramos (16 años), Érick Zúñiga (15 años), Vittorio Catino (15 años), Jesse Carrasquesdo (13 años), Noel León (15 años), Manuel Sulaimán (20 años) y Moisés de la Vara (22 años) son algunos de los prospectos que ya corren en seriales internacionales como la Fórmula 4 Británica, la F4 NACAM, la F4 Italiana y la IndyPro 2000.

PATO, EL ELEGIDO

Formado en las filas de la IndyCar, el regiomontano Patricio O'Ward poco a poco se ha convertido en uno de los referentes mexicanos del deporte motor internacional.

En la temporada 2020, Pato se agenció el cuarto lugar general en la IndyCar, por lo que sus buenas actuaciones en Estados Unidos lo han llevado a ser comparado con 'Checo' Pérez.

"Yo creo que Pato O'Ward es de los que tiene más oportunidad pese a estar en IndyCar tiene todo el talento. Sé de buena fuente que McLaren está muy contento con su trabajo porque es un gran piloto.

"Lo que más ha sorprendido de Pato es que con su juventud ha logrado tener una gran campaña en la IndyCar en su primera temporada completa y ha estado peleando con los pilotos más experimentados", comentó Memo Rojas Jr.

Mario Domínguez, quien corrió en la Champ Car, enfatizó que, a su corta edad, O'Ward es de los competidores más completos que hay en la pista por su rapidez y la madurez que demuestra en cada decisión al volante.

"Es muy rápido, muy joven, no comete errores, que siempre lleva el auto al límite y creo que tiene todas las cualidades para poder ganar la IndyCar.

"Es alguien que siempre va hacia adelante. Me encanta su estilo de manejo, es un gran valor mexicano y es un gran representante", dijo "Súper Mario".

Cambiar de la IndyCar a la Fórmula Uno en estos momento no sería la mejor opción, pues el rápido ascenso de Pato en Estados Unidos le asegura un futuro prometedor en uno de los seriales más importantes de la Unión Americana a corto plazo.

"No sé si le convendría, ya que IndyCar está haciendo un gran papel, a menos que en Fórmula Uno llegue a un equipo Top si le convendría, si no es así creo que le convendría quedarse en donde está ahorita y poner el nombre de México en alto como lo hizo en su momento Adrián Fernández.

"Tiene el talento de estar en la Fórmula Uno, pero evidentemente, lo que le falta es conocer las pistas y los autos para estar ahí", aseguró el ex piloto Ricardo Pérez de Lara.

MOTIVA RECONOCIMIENTO

Experimentados pilotos nacionales han posicionado a Pato O'Ward como uno de los jóvenes más destacados en el deporte motor, reconocimiento que motiva al regio a buscar más victorias en 2021.

"Desde chiquito lo sueñas llegar a una de las categorías estelares que existen, ahorita me toco estar en IndyCar y sé que muchos aficionados se han estado interesando en las carreras de IndyCar, porque en mi opinión son súper carreras.

"Oír que pilotos como Mario, Memo, Michel, Ricardo, Checo, Adrián, que digan cosas muy buenas de mí me da ese último impulso para echarle ese extra de motivación que se necesita para realmente destacar y de seguir echándole ganas porque es una profesión en la que tienes que seguir enseñando que te mereces estar ahí", puntualizó O'Ward a CANCHA.

Sin descartar un posible arribo a la Fórmula Uno, el regio pretende dejar huella en la IndyCar y continuar con su proceso de aprendizaje antes de emprender una nueva aventura.

"La verdad que ahorita estoy enfocado en IndyCar, si es que llega la oportunidad de subir a la Fórmula Uno en dos o tres años y es el momento adecuado, me encantaría por que es un reto nuevo (...) quiero dejar mi nombre en IndyCar como uno de los pilotos más fuertes si es que me llegara a ir en nos años", relató O'Ward.

FALTA APOYO

Una de las principales barreras que frena la carrera de los pilotos nacionales es la falta de patrocinadores.

Contar con talento no es garantía de permanencia, es por eso que a la fecha, considera el ganador del Campeonato de Norteamérica de Ferrari Challenge 2014, Ricardo Pérez de Lara, no hay jóvenes que cuenten con la preparación adecuada para seguir escalando niveles en el deporte motor.

"Si creo que podamos ver más adelante a más pilotos mexicanos en la máxima categoría, pero creo que ahorita hay un espacio porque no hay nadie listo ni preparado, entonces va a pasar un tiempo para que podamos ver a un piloto al nivel que está ahorita Sergio Pérez representando a México.

"Depende del apoyo de las empresas, como Escudería Telmex que ha sido el principal apoyador de pilotos mexicanos para el reto de la Fórmula Uno, y que haya más chavos que busquen ese sueño", dijo Pérez de Lara.

Al igual que Pérez de Lara, Memo Rojas Jr., quien actualmente participa en la European Le Mans Series, apuntó que por más difícil que sea el camino, si se presentan las oportunidades se deben aprovechar.

"El camino de un mexicano a la Fórmula Uno es difícil por el que hemos intentado todos nosotros, Checo tuvo el talento y la fortuna de que se le dieran las cosas, sin duda creo que hay mucho talento en México, hay muchos chavos en categorías europeas, en las categorías jr. que con el apoyo necesario podrían llegar a Fórmula Uno.