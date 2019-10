Ven a Ricardo Peláez en las Chivas

Guadalajara.- Joel Sánchez ve a Ricardo Peláez con las credenciales para estar al frente del Rebaño.

Compañero un año en las Chivas y cuatro en la Selección Nacional, el "Tiburón" cree que el exdirectivo de América y Cruz Azul sería un refuerzo ideal para la gestión de Amaury Vergara.

"Tiene todos los blasones para estar al frente y mucho conocimiento para revertir la situación que viven hasta ahora, siempre y cuando tenga todo el poder de decisión en refuerzos y en la estructura", contó Sánchez a CANCHA.

"No sé qué tanto Amaury (Vergara) esté apegado al futbol y me parecería una decisión muy sensata poner a un especialista en ese tipo de gestiones con alguien empapado que vive para el futbol y que tiene logros que lo respaldan".

Sánchez consideró que la incorporación de Peláez no asegura el éxito, por la situación adversa que atraviesa el Guadalajara, penúltimo en la tabla de cocientes.

"No con la llegada de Peláez ya te garantiza que el equipo va a dar una cara inmediatamente diferente, pero va a aportar mucho, tiene bagaje en clubes importantes y a nivel Selección, sería una buena incorporación para un equipo tan importante y de la envergadura de Chivas", agregó.

Peláez tuvo una reunión con Amaury el pasado martes y de acuerdo con el reglamento, en la directiva rojiblanca no tendría inconveniente de incorporarse a pesar de iniciar el torneo con La Máquina.

"Es un tipo sumamente profesional, obsesivo con el trabajo y apasionado. Es especialista como pocos hay en ese puesto en el futbol mexicano.

"Es muy ordenado, exigente, disciplinado, te exige todo eso, pero pregona con el ejemplo. Dejó una estructura en el rival antagónico. Todo lo que está pasando América es la escuela que dejó y en Cruz Azul también".

A la negociación de los tapatíos, se sumó la versión del interés que tendrían los Rayados del Monterrey por integrar a su dirección deportiva al cotizado directivo.

ASÍ LO DIJO

"Me parece que sería una decisión muy sensata porque Peláez llega con mucha experiencia y sobre todo, con el roce con jugadores de equipos importantes como América y Cruz Azul. Si se concreta, las Chivas pueden sacar provecho de eso".

"Me parece que en Chivas hay un cúmulo de factores que han hecho una bola de nieve que ya es difícil de controlar. No nada más es señalar a un departamento de toda una estructura de un club, todos tienen cierto grado de responsabilidad y hay que asumirlo, no están en cualquier equipo, están en las Chivas, el que se asemeja más a jugar en Selección Nacional".

Joel Sánchez

Ex jugador de las Chivas y Mundialista en Francia 1998