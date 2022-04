Ven expertas a Mets y Dodgers como favoritos

CDMX.- El "Rey de los Deportes" ha vuelto.

Los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee se encargarán de abrir la temporada 2022 de las Grandes Ligas en el Estadio Wrigley Field.

Para poder llegar al día inaugural, la MLB y los peloteros superaron varios obstáculos, el paro laboral de 99 días, los entrenamientos apresurados y algunos estragos de la pandemia de Covid-19.

Eso si, cuando se pudo negociar con los agentes libres, a los dueños de las franquicias no les importó gastar más de 3 mil millones de dólares en contrataciones que los pueden acercar al objetivo de ganar la Serie Mundial.

Aunque es muy pronto para determinar qué equipos serán los protagonistas, Guadalupe Ojeda y Karo García, analistas de beisbol y conductas de la "Llave de Doble Play", explicaron que Mets y Dodgers arrancan como favoritos.

"Sin duda Dodgers, pero me voy también con el pitcheo de Mets y ojo con Blue Jays, White Sox pueden dar sorpresas. Dodgers Nacional y en la Americana Blue Jays por el armado se su equipo: equilibrio entre pitcheo y bateo", dijo García.

"Me gustan los Mets, su rotación abridora silenciará muchos maderos, y si su pitcheo es el nombre del juego, ellos tienen la mitad de la tarea resuelta. Además, los brazos finos darán a los bates de contacto mayor oportunidad de lucir. En el beisbol 'esto no se acaba hasta que no caiga el out 27'. Veo a los Dodgers de regreso al Clásico de Otoño, y a Julio Urías y Víctor González volviendo a festejar envueltos en una bandera de México, pero cuidado, los Mets podrían ser la cereza del pastel en esa división", agregó Ojeda.

A los Yanquis de Nueva York les urge entregar un título a sus aficionados, mismo que no consiguen desde 2009.

Los "Bombarderos del Bronx" ha incluido a su roster a beisbolistas de renombre, sin embargo, las piezas y la suerte no terminan por encajar, quedándose fuera de la Serie Mundial.

"Seguirá siendo un asistente frecuente a postemporada, Yanquis es un equipo que depende mucho del batazo largo, eso lo saben los equipos rivales que trabajan para silenciar sus maderos y, si a eso se le suman las lesiones, es aún más complicado. Mientras Yanquis no deje de depender tanto de sus cañoneros, veo complicado que pueda conseguir de nuevo un anillo", comentó Lupita Ojeda, quien también ha colaborado con los Guerreros de Oaxaca de la Liga Mexicana de Beisbol.

"Yankees es un nombre que sigue pesando, pero eso no lo es todo, tienen gran talento, pero el rubro del pitcheo, por ejemplo, no hay profundidad y eso en instancias de postemporada es vital", puntualizó Karo García, comentarista de Diablos Rojos del México.

INICIAN LA TEMPORADA CON UN NUEVO ACUERDO

Los 99 días que duró el paro laboral en la Gran Carpa sirvió para que las partes involucradas obtuvieran beneficios que se veían lejanos hace unos años.

Por el lado de la Asociación de Jugadores, era fundamental que las nuevas generaciones gozarán de prestaciones económicas más justas, mientras que para las Grandes Ligas el aumentar el espectáculo dependía de los cambios en ciertas reglas de juego, así como las estrategias con patrocinios.

"Buscar mejoras para los peloteros jóvenes, contratos con cláusulas más justas y equilibrar regalas y prácticas que ayudan en lo económico a los equipos, pero no en lo deportivo, en específico el CBT, impuesto al balance competitivo y el tanking", asegura Karo García, comentarista de Diablos Rojos del México.

Algunas de las novedades para la presente campaña es que el umbral pasó de 210 a 230 millones de dobles, con un aumento de 2 a 3 millones por año, hasta 2026, que de alguna manera evita el tope salarial.

Lo mismo sucedió con el salario mínimo, de 570 mil 500 a 700 mil dólares en 2022, e irá subiendo cada campaña.

A nivel deportivo hay que considerar que 12 novenas accederán a Playoffs. Los dos mejores de cada división pasan directo a la primera etapa, mientras que 4 equipos por Liga van al juego comodín a ganar 3 duelos.

"Tras segundo paro laboral más grande en la historia de la MLB, el sindicato de peloteros parece haberse apuntado victorias importantes, sobre todo aquellas que las que se refieren a pensiones y seguro de gastos médicos para ellos y sus familias, logrando también acuerdos contractuales como los aumentos a salarios mínimos. Las Grandes Ligas instituyeron nuevas reglas que aseguran, beneficiarán al espectáculo y permitirán atraer nuevos fanáticos, como usar almohadillas más grandes, un reloj de pitcheo y sobre todo, los anuncios publicitarios que permitirán un nuevo ingreso para los equipos", puntualizó Guadalupe Ojeda.

En 2027, el contrato llega a su fin, y nuevas ofertas se pondrán sobre la mesa.

ENTÉRATE

Los protocolos sanitarios por la pandemia de Covid-19 se han relajado en los estadios de beisbol de Estados Unidos.

En el diamante, dugouts y bullpens ya no será necesario el uso de cubrebocas, pero si se trata de lugares cerrados para conferencias de prensa si lo deberán portar.

Gracias a que la mayoría de los peloteros tienen completo su esquema de vacunación, solo se aplicará una prueba al inicio de la temporada y otra en caso de presentar síntomas.