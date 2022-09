Ven seleccionados la presión como algo de costumbre

Los Ángeles, Estados Unidos.- A los Tricolores no les asusta la presión que existe sobre ellos. Saben que quizá no han levantado altas expectativas previo a Qatar 2022, pero esperan hacer renacer la ilusión de los mexicanos.

Líderes de la Selección como Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, Andrés Guardado y Raúl Jiménez reconocen que quizá pocos creen en ellos y que hay presión por dar buenos resultados, pero saben vivir con la situación.

"Son cosas que uno como futbolista no puede controlar si lo tratamos de hacer jamás lo vamos a lograr y yo me quedo mejor con el mensaje de la gente, de lo que veo con la afición, cuando estoy en la calle y me piden una foto y un autógrafo", comentó el portero americanista en la gira del Tri por California.

"No es algo nuevo, yo creía que habíamos cambiado en esa parte, que habíamos buscado mejorar porque nosotros como jugadores intentamos hacerlo, mejorar ese ambiente, esa situación que pasa entre los jugadores y la afición y esa parte media (que critica) es difícil cambiarla en un País como México, lo intentamos y vamos a seguir intentándolo, pero no nos tenemos que enfocar nada más en eso, hay cosas más importantes en las que hay que concentrarnos".

Por su parte Guardado, del Real Betis, dijo que lo mejor es aprender a vivir con la presión, buscando con resultados revertir la baja expectativa que se tiene del Tricolor tras malos resultados en la parte final del actual proceso.

"Es parte dé, de estar aquí, de estar en la Selección, uno que ya lleva muchos años las críticas son de siempre por una razón u otra y son las que son, las aceptamos. No podemos hacer mucho por cambiar más que ganar partidos, mejorar nuestro funcionamiento para que al final todo lo que se habla si conseguimos el resultado positivo eso queda ahí nada más", indicó el "Principito".

Jiménez, delantero del Wolverhampton, coincide en que ya están acostumbrados a los cuestionamientos.

"Estamos acostumbrados, es algo que se vive en cada proceso, esté quien esté, esté el entrenador que esté, los jugadores que estén, se va a vivir siempre y es algo a lo que uno se tiene que acostumbrar a vivir con ello y trabajar. A veces cuando uno trabaja en silencio y hace las cosas bien, es cuando la recompensa sabe mejor", expresó Raúl.

"Que confíen, que nos apoyen, que al final faltan dos meses y veremos si cuando falta uno ya se empiezan a subir un poquito y empiezan a confiar más en nosotros".

En el caso de Herrera, volante del Houston Dynamo, y quien ha sido centro de críticas en este proceso, pide el apoyo.

"Que se ilusionen, que lo disfruten, tanto ellos como nosotros queremos siempre lo mejor para México. Yo soy el primero que soy fan de de la Selección porque crecí viéndola y juego al futbol porque la ilusión era poder jugar en la Selección y que disfruten, apoyen al cien por ciento, que nosotros vamos a dar la vida si es posible por nuestro País, por nuestra camiseta", aseguró Herrera.

César Montes, defensa del Monterrey, confía en que la presión se convertirá en apoyo previo a Qatar 2022.

"Entre más se acerque la fecha somos más los que estamos arriba del barco y los que apoyamos más en el Mundial. Lo vivimos en el Mundial pasado contra Alemania, parecía local cantando el Himno Nacional todo el estadio y eso es muy lindo, creo que a la hora de estar todos los mexicanos respondemos", aseguró.