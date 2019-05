'Vence' báscula a Jacobs antes de pelear vs Canelo

Daniel Jacobs ha recibido el primer gran golpe... Pese a que faltan varias horas para que suba al encordado de la Arena T-Mobile y enfrente a Saúl Álvarez.





En el pesaje realizado esta mañana, el campeón mediano de la Federación Internacional de Boxeo registró 173.6 libras, por lo que se excedió 3.6 sobre el límite permitido y acordado por ambas partes.





Esto ha provocado que deba pagar 250 mil dólares por cada libra que se excedió, lo que significa que perderá casi un millón de los billetes verdes que tenía asegurados en el combate donde buscará llevarse los títulos medios del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en poder del "Canelo".





Este mecanismo es conocido como la cláusula de la rehidratación y busca evitar que los púgiles suban al cuadrilátero demasiado arriba en relación al peso que marcaron en la báscula un día antes.





Álvarez marcó 169 libras, por lo que no habrá problema con él. Eddie Hearn, promotor de Jacobs, aseguró hace algunos días que él mismo pagaría la penalización si su representado se excedía del peso. No obstante, el combate de esta noche no está en riesgo.





Fuente: www.elimparcial.com