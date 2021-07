Vence Cervantes a Huang; va a 16vos en florete

Reforma

Tokio.- El esgrimista mexicano Diego Cervantes, único representante en la modalidad de florete, venció al chino Mengkai Huang por 15-14 en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En un duelo bastante cerrado, el atleta de 20 años debutó en la justa con victoria, asegurando su sitio en los Dieciseisavos de Final, tanda que disputará a las 23:05 horas de hoy.

"Como a todos los atletas me gustaría lograr una medalla, sé que es una meta complicada, pero todo es posible en el deporte. De no conseguir mi objetivo aquí, será en los Juegos de París 2024 o en Los Ángeles 2028. Simplemente tengo que concentrarme en ganar cada asalto que me toque", compartió el oriundo de Mexicali.

Cervantes clasificó a las Olimpiadas al obtener la medalla de oro de el Torneo Preolímpico de América, celebrado en San José Costa Rica en mayo de este año.