Vence 'Pantera' a Stephens en Boston

Ciudad de México.- Yair "Pantera" Rodríguez salió encendido desde el primer asalto. No quería dejar ir vivo a Jeremy Stephens, pero batalló para obtener el triunfo.

Un mes después de aquella pelea fallida, que sólo duró 15 segundos en la Arena Ciudad de México, el mexicano Rodríguez y el estadounidense Stephens volvieron a verse las caras en el octágono de UFC. En la CDMX el resultado fue un No Contest (No Cuenta), mientras que anoche en Massachusetts la historia tuvo otro desenlace.

El chihuahuense intentó abrumar en varias ocasiones a su rival, y eso lo llevó al triunfo por decisión unánime después de tres asaltos celebrados en el TD Garden de Boston.

Los tres jueces vieron ganar al mexicano por 29-28 en un pleito donde ambos no ocultaron las ganas que traían de darse con todo. Ambos soltaron cuantos golpes y patadas quisieron, en busca de noquear al contrincante.

Jeremy indicó en la CDMX que no podía seguir peleando debido a un piquete de ojos, algo que le recriminaron fuerte los aficionados. Por eso el "Pantera" quería darle esta vez una pelea digna a sus seguidores.

Yair, quien mejoró su marca en las artes marciales mixtas a 12-2, pudo controlar al experimentado californiano, quien se quedó con registro de 28-17. Stephens estuvo cerca de ser fulminado en el segundo asalto ante los ataques del nacional, pero no pudo concretar el nocaut.

La victoria afianzará a Rodríguez en la división de los Pluma, ya que actualmente es el séptimo en el ranking, ubicación que seguro cambiará pronto para su beneficio.