Vence Tri Sub 22 a China y avanza a Semis

Ciudad de México.- El Tricolor Sub 22 sufrió, pero al final logró su pase a las Semifinales del torneo Maurice Revello al vencer 1-0 a su similar de China.

Luego de un primer tiempo cerrado, con pocas opciones para ambos equipos, el cuadro asiático se dedicó a defender su zona, con una marca pegajosa que no dejó que fluyera el futbol vistoso.

Desde la banca, el técnico Jaime Lozano, sufrió en los primeros 45 minutos, pues cada vez que su equipo intentaba llegar, se topaban con una muralla que no los dejó fluir.

Para el complemento el timonel hizo algunos ajustes en el mediocampo para apoyar más a sus atacantes y el gol de Paolo Yrizar llegó al minuto 60, para darle mayor tranquilidad a la escuadra nacional.

A partir de ese momento el conjunto mexicano se liberó y China dejó que fluyera el balón.

Pablo López dejó escapar el segundo gol, luego de que no aprovechó las bondades de la zaga que lo habían dejado solo frente al arco de Wein Chen.

Ronaldo Cisneros entró al relevo en la recta final del encuentro y también estuvo cerca de incrementar la cuenta, pero Chen no dejó pasar nada.

Aunque China se fue encima del Tricolor, los pupilos del Jimy Lozano aguantaron bien para sacar la victoria con un solo gol.

México se medirá a Japón en la Semifinal el próximo miércoles, luego de haber sido el mejor segundo lugar del torneo de la Esperanzas de Toulon.