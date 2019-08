Vende chocolates en la calle para poder ir al Mundial de Tiro con Arco

Luis Lezama Soto es un joven deportista mexicano que se ha visto en la necesidad de salir a las calles para vender chocolates y así juntar el dinero suficiente para asistir al Mundial Juvenil de Tiro con Arco, que se llevará a cabo este mes en España.

El arquerista, oriundo de Yucatán, ganó su lugar en la competencia a principios de julio. Y previo a la última etapa del selectivo, obtuvo dos medallas de oro y dos de plata en la Olimpiada Nacional 2019.

Pese a ello, Lezama se ha visto obligado a costear por sí solo su boleto a la competencia, debido a que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no le ha proporcionado la ayuda debida.

La comisión le informó al joven y al resto de los seleccionados de tiro con arco, que no iba a patrocinar su viaje al Mundial, por lo que cada uno tendría que cubrirlo.

"En mi caso son 24 seleccionados de tiro con arco que vamos a viajar al mundial y pues nos avisaron que la Conade no iba a poder darnos el apoyo, y pues nada más es eso, nosotros estamos viendo cómo hacerle", declaró Luis Lezama en un video difundido en YouTube.

De acuerdo con su testimonio, el instituto del deporte de su estado sólo les dará 10,000 pesos para el evento que se llevará a cabo del 17 al 26 de agosto. Cada participante mexicano, tendrá que pagar sus gastos de inscripción al evento, vuelos, hospedaje, comidas, transporte y uniformes.

"El Instituto del deporte se acercó conmigo y nos va a dar 10 mil pesos y pues hay que juntar lo demás. Estamos realizando una rifa de artículos de tiro con arco", señaló.

En su cuenta de Facebook, el joven publicó un mensaje el pasado 4 de agosto, mediante el cual informó que a partir de ese día estaría vendiendo chocolates en el parque de Las Américas.

Además, explicó que rifaría un pastel de chocolate con cobertura del mismo ingrediente, por el que cada boleto costaría 15 pesos. Una segunda rifa sería por la estancia de una noche con desayuno incluido en el hotel Holiday Inn Express Mérida Centro Histórico.

Lezama practica la disciplina desde hace más de 6 años. Tras años de constancia, el joven atleta no ha dudo en declarar que "el sueño de todos los que entrenamos cualquier disciplina es asistir a un mundial". Luis espera poder cumplir su sueño y llegar al mundial.





La falta de apoyos de la Conade

La Conade es un organismo público encargado al fomento a la activación física y del deporte amateur y profesional (Foto: Facebook)

A lo largo de este año diversos atletas han denunciado la falta de apoyos de la Conade, pero la directora de la dependencia, Ana Gabriela Guevara, lo ha negado. Uno de los deportistas que alzó la voz fue el tirador Jorge Orozco, abanderado de la delegación nacional para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, quien llegó a la sede de la justa deportiva con una crítica hacia las autoridades deportivas del país.

El representante del equipo de Tiro Deportivo mencionó en entrevista para el canal ESPN que la Comisión Nacional del Deporte (Conade) le debe varios cientos de miles de pesos por reembolsos que no le fueron entregados, falta de apoyos para diversas actividades como entrenamientos, equipamiento, armas y becas.

"No se han gestionado de la manera correcta, los apoyos no han llegado, no se han pagado viajes, no se ha reembolsado lo que se nos dijo que se nos iba a pagar después (…) Pero lo que más me molesta es el tema de las becas porque me afecta directamente a mí", dijo.













