Vergara apoyó al papá de Jesús Sánchez para que se operara

Guadalajara.- El defensor de Chivas, Jesús Sánchez, aseguró que siempre tendrá un profundo agradecimiento con Jorge Vergara, luego de que reveló que el propietario del Guadalajara, le ayudó con los gastos médicos en una cirugía que su padre necesitaba, durante los inicios de su carrera, por lo que contó la historia de cómo el mandamás del Rebaño le salvó la vida a su padre.

"Tengo una historia muy padre, por ahí en el 2011 cuando recién debutaba y mis ingresos no eran buenos, mi papá sufría complicaciones en el corazón, lo traje acá para que se hiciera una revisión y el médico me comentó que lo necesitaban operar de inmediato porque le podría dar un infarto fulminante. Yo con pocos recursos me sentía desesperado y lo único que hice fue acudir a Jorge Vergara para pedir su apoyo, por lo que él sin pensarlo dos veces me apoyó, me dijo que para eso estaba y me ayudó, por lo que son cosas que siempre se quedan en mi corazón y siempre le voy a estar agradecido”, reconoció.

Para el lateral del Guadalajara, Jorge Vergara siempre tendrá un lugar muy especial en su vida, al igual que para la familia Sánchez, por lo que el jugador enfatizó que la mejor forma de agradecerle todo el apoyo del empresario, será dejando todo en la cancha en su nombre y del equipo rojiblanco.

“Para mí, Jorge representa bastante en mi vida, desde que llegué a Chivas hasta ahora que estoy en el primer equipo, siempre se mostró con mucho apoyo al equipo y esa parte humana que no cualquier patrón lo hace, toda mi familia y obviamente mi padre siempre van a estar agradecidos con la familia Vergara, y lo único que a mí me corresponde es matarme todos los días por esta institución y por el nombre de Jorge, ya que ocupa un lugar muy especial en mi corazón por lo que hizo, siempre tendrá un recuerdo muy grato en mi familia y obviamente con mi padre”, agregó.

Al final, estableció que buscarán hacer un juego redondo, obtener la victoria en honor a Jorge Vergara, además de buscar seguir con vida en la liguilla del futbol mexicano, y despedir a su ex compañero Carlos Salcido de la mejor manera.

“Sí claro, el entorno no va a ser fácil, es lo que nos corresponde el hacer un buen partido y tratar de sacar la victoria en honor a Jorge Vergara, aún si existen las posibilidades para entrar a liguilla, y creo que también a Carlos Salcido le gustaría que diéramos lo mejor en la cancha como él lo ha hecho, es un partido especial en todos los aspectos, trataremos de hacerlo redondo, para que mucha gente esté feliz y tratando de honrar con la victoria a Jorge”, concluyó.