¿Verstappen debió ser sancionado en Australia?

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Australia se puso en duda cuando en varias fotos publicadas en redes sociales se observaba que el neerlandés no estaba colocado debidamente en el cajón de salida de la tercera arrancada.

Después del abandono de Kevin Magnussen, que vio como su neumático trasero derecho se desprendía del Haas, apareció la tercera bandera roja, así que dirección de carrera optó por una tercera salida en la vuelta 56 de 58 pactadas.

Max, que ya había sufrido con los Mercedes en el inicio de la carrera cuando le arrebataron la punta, intentó cubrirse acomodando el Red Bull de manera extraña, algo que llamó la atención del público, pues daba la sensación de estar más adelante de la caja dibujada.

Dicha posición no fue revisada por F1, porque técnicamente no había incumplimiento, ya que el parche del neumático no estaba fuera de la línea blanca.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, comentó después de la premiaron que no protestarían por esa imágenes, ya que todo estaba en orden.

Hace dos semanas, Fernando Alonso fue sancionando por la misma acción en Arabia Saudita. El Aston Martin no estaba alineado conforme a las líneas y el principal punto de atención fue una pasible ventaja, algo que no estaba confirmado.