Verstappen es buen perdedor: Checo Pérez

Ciudad de México.- Sergio Pérez ve en Max Verstappen algo que no es habitual encontrar en la Fórmula 1: ser un buen perdedor.

Contrario a la mala fama que se pudiera generar alrededor del bicampeón del mundo, Checo Pérez compartió que Verstappen le levanta el pulgar cuando lo supera en la pista, algo que siente que es muy real de parte del neerlandés.

"Es un buen perdedor. Tiene una fama de mal perdedor, pero sinceramente cuando le gano, él realmente dice 'bien hecho' y no es muy habitual en la Fórmula 1 tener ese tipo de compañero de equipo. Él realmente se acerca y dice: 'bien hecho, amigo'. Puedes ver que de verdad lo siente y aprecio eso", comentó Checo a "Pardon My Take".

Checo y Verstappen participaron en un podcast deportivo en la primera visita de la Fórmula 1 a territorio estadounidense en el año, donde los pilotos de Red Bull señalaron las cualidades que más les agrada del otro.

"La gente siempre está muy enfocada en su carrera en la Fórmula 1 y esa es su única meta que quieren lograr y siempre se siente que si no consigues lo que quieres en la F1, entonces tu vida está terminada o lo que sea. Tienes ese tipo de impresiones", indicó Verstappen.

"Pero me gusta cómo Checo maneja todo y cómo ve el mundo de la F1, pero (ve) que también es importante tener una buena vida en familia. Eso probablemente es mucho más importante que cualquier cosa que hagas en la F1".

Ricciardo en Faenza ¿subirá a un AlphaTauri?

Daniel Ricciardo visitó la fábrica de AlphaTauri en Faenza, Italia, donde le ajustaron el asiento de un AT04 y explotaron los rumores de que podría regresar a la parrilla de la Fórmula 1 en lugar de Nyck de Vries.

Más allá de rumores, la presencia de Ricciardo es de lo más normal para un piloto de la estructura de Red Bull. El australiano firmó como piloto de reservas, trabajo que también cumplirá con AlphaTauri, por lo que fue necesario su presencia en la fábrica italiana.