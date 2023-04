Verstappen justifica frialdad de su papá en triunfo de Checo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Max Verstappen ve normal que su padre, Jos, haya ignorado a Sergio Pérez cuando el mexicano celebraba con sus mecánicos el triunfo en el Gran Premio de Arabia Saudita.

Al ganar la carrera en Yeda, Checo Pérez bajó de su RB19 y se dirigió al corralito para celebrar con su equipo. Los festejos pasaron frente a Jos Verstappen, quien no hizo ningún gesto y cuya actitud fue criticada en redes sociales.

Según reportes, hubo un momento en el que hubo un apretón de mano entre Checo y el papá de Max, aunque esto no se vio en la transmisión de televisión.

"Obviamente, mi padre es mi mayor fan. No me gusta perder y a mi padre tampoco. Así es como crecimos, pero siempre muestran las imágenes equivocadas, por supuesto", platicó Max Verstappen a medios de los Países Bajos, según reporta "Motorsport".

"Mira, Checo se baja del coche y quiere celebrar con sus mecánicos, lo cual es bastante normal, pero mi padre no pertenece a esa fiesta, por supuesto. Por lo tanto, mi padre no se metió ahí. Creo que algo así es completamente normal, aunque algunas personas no lo vean así. Está bien, esas personas simplemente no lo ven así".

El actual bicampeón de la Fórmula 1 se sacudió la críticas que reciben él y su padre y aseguró que no le molestan los comentarios que vengan de redes sociales.

"Al fin y al cabo, tenemos que centrarnos en nosotros mismos y no en lo que piense la comunidad de Twitter", comentó Verstappen.

Los Verstappen, la relación entre padre e hijo

Jos Verstappen, ex piloto de Fórmula 1 con Benetton y Tyrrell, es quien ha forjado el camino de Max en la máxima categoría.

A Jos se le puede ver muy a menudo en los Grandes Premios, aunque esa presencia ha ido disminuyendo.

"Mi padre invirtió tanto tiempo en mí en los años anteriores, preparando los motores, asegurándose de que una vez que subiera a esa categoría, todo estuviera listo para que ganara", recordó Max en una entrevista con Red Bull.

Max Verstappen arrancó la temporada 2023 de la Fórmula 1 con triunfos en Bahréin y Australia, y un segundo lugar en Arabia Saudita, que lo tiene como líder del campeonato con 69 puntos, 15 más que su compañero Checo Pérez, tras los primeros tres Grandes Premios.