Vettel, 4 veces campeón de F1, se retira a final de 2022

CDMX.- El piloto alemán de Fórmula Uno, Sebastian Vettel, anunció que, al finalizar la temporada 2022, se retirará para estar más tiempo con su familia.

En un video de poco más de 4 minutos, publicado en su recientemente abierta cuenta de Instagram, el cuatro veces campeón del mundo explicó las razones de su decisión

"Anuncio mi retiro de la Fórmula Uno al terminar la temporada 2022. Probablemente deba empezar por agradecer a una larga lista de personas, pero creo que es más importante explicar las razones de mi decisión", dijo Vettel, de 35 años, quien corrió por primera ocasión en el GP de Estados Unidos 2007 para la escudería BMW Sauber.

"Amo este deporte. Ha sido el centro de mi vida desde que tengo recuerdos, pero igual que hay vida dentro de la vista, está mi vida fuera de la pista".

"Seb" se proclamó campeón de la máxima categoría de 2010 a 2013 con el equipo Red Bull y ha competido también con Toro Rosso, Ferrari y, actualmente, corre para la escudería Aston Martin.

"Ser piloto nunca ha sido mi única identidad. Creo que la identidad es quién somos y cómo tratamos a los demás en lugar de lo que hacemos. ¿Quién soy yo? Soy Sebastian, padre de tres niños y marido de una mujer maravillosa. Soy curioso y me dejo fascinar con facilidad por gente apasionada y con habilidades. Estoy obsesionado con la perfección", continuó el ganador de 53 Grandes Premios.

"En paralelo a las carreras he creado una familia y me encanta estar con ellos. También tengo otros intereses fuera de la Fórmula 1. Mi pasión por las carreras y por la F1 implica mucho tiempo alejado de ellos y mucha energía. Comprometerme con mi pasión como lo hice y de la forma que pensaba que era la correcta ya no es compatible con mi deseo de ser un buen padre y marido", afirmó Vettel, quien correrá este fin de semana el GP de Hungría, decimotercera fecha de la campaña de la F1.

El GP de Abu Dhabi, del próximo 20 de noviembre será su última carrera.