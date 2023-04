Vibrante empate entre Atlas y Chivas en el Clásico Tapatío

Ismael Ramírez/ Agencia Reforma

CDMX.- Atlas y Chivas ofrecieron un vibrante y espectacular Clásico Tapatío que terminó con empate 3-3 y con ambos porteros como factor para evitar la caída, producto de la insistencia por ganar el encuentro de ambos equipos.

Chivas arrancó con intensidad y determinación. El Atlas con distracciones y desconectados. A escasos segundos, los Zorros se salvaron de la primera oportunidad de gol que fue generada por los visitantes con un disparo de Cristian Calderón que pasó por un costado.

En la siguiente jugada de ataque Chivas no perdonó. Todo empezó con la salida del portero Miguel Jiménez para Alan Mozo, el lateral logró enviar un pase largo para Roberto Alvarado, el "Piojo" recorrió todo el campo rival por la banda derecha sin marca alguna. Mientras los defensores atlistas corrían detrás del atacante hacia su propia portería, Alvarado logró perfilarse y cruzar su disparo cerca del ángulo superior para marcar el 1-0 desde el minuto 3.

Después de los primeros 15 minutos despertó el Atlas. Primero por sector izquierdo con un centro que remató Julio Furch y pasó cerca de la portería, luego encontraron el camino por la lateral de Diego Barbosa, que intentó con un disparo y después generó un remate desviado de Julián Quiñones.

Cuando Atlas mejor se veía, Chivas volvió a tener pegada con otra jugada vertical, ante la displicencia defensiva de los locales, que fue resuelta por la contundencia de Carlos Cisneros con un zurdazo de fuera del área para el 2-0 al 31'.

Dos minutos más tarde, el Atlas pudo reflejar en el marcador esa mejoría con otro centro al área para Julio Furch. Un pésimo juego aéreo del "Wacho" Jiménez sobre el "Emperador" provocó que el rebote le quedara a Quiñones, quien no perdonó solo de frente a la portería para acortar la distancia 2-1.

En tiempo añadido del primer tiempo, un tiro de esquina a favor del Atlas fue la llave para el empate 2-2. Cobro de Luis "Hueso" Reyes al área y un soberbio remate de cabeza de Ozziel Herrera que generó la euforia atlista en la cancha y en las gradas.

El segundo tiempo tampoco defraudó en el espectáculo y arrancó con un gol de Alexis Vega que le devolvía la ventaja a Chivas al 54'. Nuevamente la respuesta del Atlas no se hizo esperar y a los cuatro minutos apareció Quiñones para marcar un doblete y poner el 3-3 en la pizarra.

Por ambos equipos, Julio Furch y Alexis Vega exigieron a los porteros con tiros de larga distancia. En otro potente intento del argentino, el "Wacho" salvó su meta y Camilo Vargas también hizo lo propio en un disparo del "Chicote".

Quiñones estuvo cerca de anotar sobre el final del partido, pero la atajada de Jiménez lo evitó. Vargas no se quedó atrás y desvió un tiro libre peligroso de Alexis Vega. Otro intento de Eduardo Torres, uno más de Vega y la figura del portero colombiano apareció para sellar el 3-3 definitivo.

No voy a dormir: Paunovic tras empatar el Clásico Tapatío

Veljko Paunovic admitió que no poder ganar el Clásico Tapatío y el Clásico Nacional le roba el sueño.

Las Chivas empataron 3-3 contra el Atlas en el Estadio Jalisco.

"Más allá del espectáculo de esos partidos como los Clásicos, no hay que olvidarnos que nuestro objetivo es entrar a la Liguilla y tener mejoras en el equipo. Uno quiere ganar siempre. Si no gano el Clásico me siento mal. Hoy no voy a dormir, pero seguiré aprendiendo. Pero la próxima oportunidad, si Dios quiere que la tengamos, esperamos estar a la altura y ganar", dijo Veljko Paunovic en conferencia de prensa.

El estratega de las Chivas lamentó las fallas defensivas de equipo, situación que le ha costado perder puntos en el torneo Clausura 2023 y alejarse de la zona de Liguilla directa.

"Nosotros hicimos un partido ofensivamente muy completo. Los atacamos por las bandas, los goles fueron entrando por ese carril para profundizar y llegar al área y rematar. El partido se nos complicó en el primer tiempo cuando dejamos de jugar y de generar. Lo comentamos en el entre tiempo que era imperdonable. Les entregamos la iniciativa y fue difícil recuperar. En el segundo tiempo hicimos ajustes que ayudaron para que este equipo se levantara. Tenemos que mejorar, no estamos contentos con nuestra actuación en la defensa y en lo ofensivo fue muy positivo", detalló el técnico.

Hay que ser optimistas en el progreso de Atlas: Benjamín Mora

Benjamín Mora destacó la evolución en el juego del Atlas durante el Clásico Tapatío.

Los Zorros igualaron 3-3 contra las Chivas en un emocionante encuentro celebrado en el Estadio Jalisco.

"El punto nos sirve pero nos hubiese encantado sacar los tres puntos. Hay que ser optimistas en el progreso tan importante que estamos teniendo, en los cimientos y en la estabilidad para dar este tipo de actuaciones mucho más sostenidas y constantes para tener mayor productividad", apuntó Benjamín Mora.

Atlas se vio en desventaja ante Chivas con un 2-0 y posteriormente con un 3-2.

"Es una mezcla de emociones. Un cúmulo de sensaciones durante el partido. Teníamos mucha fe y confianza de arrancar de manera positiva. Los descuidos nos movieron la brújula pero volvimos a tomar el control para tener la pelota y defender bien", dijo Mora.

"Agridulce es el sabor porque hicimos un partido muy decoroso en el funcionamiento. También un esfuerzo importante para ejercer nuestro futbol. Estuvimos por momentos muy cerca de sacar los tres puntos en el espectáculo que se dio. Estamos intentando esa cultura de ir por los partidos y ser los generadores del resultado. El esfuerzo de todos los jugadores fue muy destacable".

El domingo por la mañana viajará el Atlas a Estados Unidos para preparar el duelo de Cuartos de Final de la Concacaf Liga de Campeones que se jugará el martes contra el Philadelphia Unión.

"Es muy importante recuperar a los muchachos del gran esfuerzo que hicieron durante 100 minutos para tener probabilidades de hacer un buen partido en Philadelphia con todo lo que representa viajar", agregó el estratega.