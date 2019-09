Victoria sin sorpresas para el Barsa

Madrid.- Si el Getafe quería competir contra el Barcelona requería una concentración de plomo y nervios de acero. Su portero David Soria jamás lo entendió.

No hubo sorpresa en el Coliseum Alfonso Pérez. El Barsa se impuso 2-0 con goles de Luis Suárez al 41' y Junior Firpo al 49', con lo que obtuvo su primera victoria fuera de casa y de paso llegó a 13 puntos, a seis de distancia de su rival en turno.

La gigantesca diferencia entre las plantillas se acentuó en los porteros. Por un lado Marc-André Ter Stegen, cuyo nivel es tan alto que ya ha reclamado públicamente su merecimiento para ser el titular de la Mannschaft, por el otro un dubitativo David Soria que falló en ambos goles.

Al 41', Ter Stegen no sólo jugó como líbero para impedir el mano a mano contra Ángel Rodríguez, sino que con un zurdazo pudo a Luis Suárez de frente al marco rival. Hubo algunos segundos para que Soria se anticipara a la jugada, pero se frenó y ahí llevo la penitencia, mientras el uruguayo finalizaba su sequía sin anotar como visitante y se convertía en el tercer mayor goleador en la historia del Barcelona en LaLiga, empatado con Kubala en 131 goles de acuerdo con @2010MisterChip.

Empezaba el segundo tiempo, en el que el Getafe requería mucho arrojo para contener al gran favorito, cuando Soria escupió el balón tras un disparo de Carles Pérez, y la pelota le quedó muerta al lateral Junior Firpo para el 2-0. Sus compañeros ni siquiera voltearon a ver al guardameta, mientras éste agitaba los brazos y con la cabeza gacha se fue a darle un sorbo a su cilindro de agua.

Sin elementos como Lionel Messi, Ansu Fati y Ousmane Dembelé por lesión, el Barcelona hizo la tarea, nada espectacular, pero aprobó, pese a las cuentas pendientes que aún tienen jugadores como Antoine Griezmann, hoy muy lejos de la mesa en que comen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Langlet también tendrá que dar explicaciones por la absurda falta con la que se ganó la roja al 83'.

El rival en el Coliseum Alfonso Pérez ya no parecía el Barcelona, sino el árbitro, a quien reprocharon cada decisión como si él se hubiera puesto los guantes de David Soria, el gran responsable de que tantos aficionados abandonaran el estadio antes del pitazo final.