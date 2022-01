Video- Son pendejadas: 'Tuca' sobre acusaciones tras salida de Tigres

Tomada de internet

San Luis Potosí— Sin rodeos ni tapujos, el brasileño Ricardo Ferretti habló sobre su salida de Tigres y aseguró que si las acusaciones en su contra son ciertas, que lo demanden.

En una entrevista con Jorge Van Rankin, presentador de televisión, el "Tuca" rompió el silencio y confesó estar "sentido" con el club por las formas en cómo terminó la relación.

La directiva auriazul decidió no extender su contrato en el Clausura 2021, puesto que estaba apalabrado tras la obtención de la Liga de Campeones de Concacaf de acuerdo con el propio Ferretti, quien lo reveló en el aeropuerto de Monterrey y con la medalla puesta.

"Si yo hubiera hecho algo malo, ¿tú crees que no hubieran hecho algo? Cada seis meses se hacía auditoría, todo el tiempo se hizo auditoría, dime cuándo salió una cosa. Jamás", dijo el estratega.

"Son babosadas, pendejadas, de gente que quiere hacer daño a una persona que le dio todo a una institución, lo entregué todo, todo el tiempo.

"Si una cosa yo hice mal, que me demanden, no que digan, que me demanden, que digan de todas las pendejadas que dijeron de mí, que me demanden, y si me demandan, quiero ver que lo comprueben de que recibía dinero de jugador, que tenía 30 jugadores, ojalá tuviera para traer unos cuantos para acá (FC Juárez)".

"Tuca" reveló que siempre rindió cuentas con Víctor Romo, intermediario de Cemex, y que en las auditorías realizadas al club nunca se encontró alguna anomalía.

¿Estás sentido con Tigres?

"Por estas cosas, sí".

Entre 2010 y 2021, Ricardo Ferretti se convirtió en histórico de la institución auriazul, pues logró cinco títulos de Liga MX (Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019), además de una Copa MX (2014), una Concachampions (2020).