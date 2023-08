Video: Asaltan a reportera chihuahuense que cubría concierto de Luis Miguel

/ Tomada de internet

Tras el esperado regreso del cantante Luis Miguel, que inició su gira en Argentina, la reportera de espectáculos Addis Tuñón, quien trabaja para el programa "De Primera Mano" que conduce Gustavo Adolfo Infante, fue víctima de criminales.

Addis Tuñón mientras realizaba su trabajo fue asaltada por un grupo al que llaman 'motochorros' y la despojaron de sus pertenencias, entre ellas unos celulares.

El pasado viernes durante la transmisión del programa la conductora se conectó en vivo y a petición de sus compañeros, contó cómo fue que la asaltaron con esta práctica tan común en Argentina y otros países de América Latina. "Ya me lo habían advertido mis colegas argentinos, que debo decir son solidarios, amables", inició Addis Tuñón con su testimonio.

Durante su plática ella también explicó que durante su estancia y trabajo en el territorio argentino había sido muy cuidadosa a la hora de traer su tripie, micrófono, luces o celulares. "Me decían en cualquier momento va a haber unos motochorros que te van a quitar (sus pertenenncias) porque lamentablemente aquí pasa", detalló no sin antes aclarar que el asalto ocurrió en un restaurante y no directamente en los conciertos de Luis Miguel.

Lamentablemente, la conductora de "De Primera Mano" no fue la única víctima, ya que según reveló, a otro de sus compañeros también lo despojaron de sus pertenencias. Ante la experiencia, Adolfo Gustavo Infante insistió en que lo importante es que ella se encontraba bien y fuera de peligro; asimismo, los testigos calmaron a Addis recordando que se trata de algo muy común.

"En el momento en el que yo estaba en el enlace contigo, estaba en una llamada, salgo de donde iba a comer. Estoy en una llamada contigo, con la otra mano saco el celular para buscar el taxi que me trajera aquí a (la Arena) Movistar y cuando te dije: 'Gustavo, ya me tengo que ir' era porque me acababan de arrebatar el teléfono", precisó.