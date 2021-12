Video: Así festejó el 'Perro Bermudez'...¡hasta se pintó la pelona!

Jalisco.- Enrique 'Perro' Bermúdez se mandó un "san bombazo" en las redes sociales luego de hacer un gesto versallesco por el amor a los colores del Atlas, con los que decoró su calva.

Enrique Bermúdez cumplió la promesa que hizo tras ver campeón a los zorros por primera vez en su vida y se pintó en la parte superior de su cabeza el escudo de La Academia para luego gritar “Orgullo Rojinegro… ¡La Furia, mil veces, arriba el Atlas!”.

'Perro' Bermúdez cumple y decora su calva con el escudo del Atlas

El Perro agachó en la cabeza, pero solo para mostrar el escudo del Atlas, equipo al que ha apoyado incondicionalmente. También comentó que la final entre Zorros y León es la mejor que ha visto en cuanto a ambiente, incluso superando a la del Mundial.

“Es la más grande, no me ha tocado narrar una Final de selección mexicana, ojalá me toque, pero esta, no es porque yo sea Rojinegro… he narrado Finales en Monterrey con público dividido, he narrado Cruz Azul-América, pero nunca en mi vida he visto un ambiente tan fuerte, un ambiente tan grande en 70 años como este del Atlas, no es porque sea Rojinegro, ni en Copa del Mundo ni nada, es el ambiente más grande que me ha tocado vivir en toda mi carrera. Fue impresionante”

'Perro' Bermúdez narró penal del campeonato del Atlas

Durante la transmisión de la final Atlas vs León por TUDN, al 'Perro' Bermúdez se le concedió la oportunidad de narrar el penal decisivo con el que Julio Furch le dio el campeonato a La Academia y lo hizo de manera emotiva, al borde de las lágrimas.