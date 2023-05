Video: Así fue la persecución de Verstappen a 'Checo' Pérez en Azerbaiyán

RT Noticias

Ciudad de México.- El piloto de Fórmula 1 de la escudería Red Bull Max Verstappen vio a su coequipero Sergio 'Checo' Pérez conseguir su segundo triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán, a pesar de haber intentado rebasar al mexicano durante gran parte de la carrera.

En un video grabado desde el monoplaza de Verstappen se observa al piloto neerlandés intentar a toda costa dar alcance a 'Checo' Pérez; sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca consiguió acercarse a menos de dos segundos de su compañero de equipo.

En la comunicación que sostuvo con su equipo a lo largo de la carrera, Verstappen mostró su desesperación por no poder alcanzar al piloto mexicano. "No sé qué estoy haciendo mal, chicos, no sé", comentó al no poder mejorar los tiempos del tapatío.

Con la victoria en Bakú, Sergio Pérez se convirtió en el primer piloto en conseguir dos triunfos en este circuito callejero, y sumó su sexta victoria dentro del máximo circuito del automovilismo.