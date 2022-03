Video: Big E sufre aparatoso accidente en WWE

🚨 POR DIOS QUE BIG E SE ENCUENTRE BIEN… 🥺🙏🏼 #SmackDown pic.twitter.com/r8wGKJehbZ — Royal Wrestling (@RoyalWrestling_) March 12, 2022

El integrante de la facción The New Day y excampeón mundial de la WWE, Big E, sufrió un aparatoso accidente en el show de Smack Down celebrado este viernes en Birmigham, cayendo de cabeza luego de recibir un suplex afuera del ring.

Durante el combate en el que hizo pareja con Kofi Kingston, el exmonarca mundial recibió un suplex de Ridge Holland justo frente a la mesa de comentaristas, sin embargo, el movimiento tuvo un error de ejecución, ya que Big E cayó completamente de cabeza contra las colchonetas que se encuentran alrededor del cuadrilátero.

El gladiador ya no pudo reincorporarse para seguir con el combate, dejando solo a Kingston, quien fue víctima de los ataques de Sheamus y del propio Holland, quienes terminaron llevándose la victoria en el feudo.

Cuando el show fue a un corte comercial, los servicios médicos ingresaron para atender a Big E y posteriormente retirarlo de la arena en camilla, hasta el momento se desconoce su estado de salud y tampoco la empresa se ha pronunciado sobre alguna posible lesión que pudo haber sufrido el luchador.

De inmediato los aficionados al deporte espectáculo mostraron su preocupación por el estado de salud del gladiador, a través de sus redes sociales.