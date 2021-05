Video: ‘Canelo’ le rompió la mejilla en tres partes

El boxeador británico Billy Joe Saunders fue operado de varias fracturas en el área orbital y señaló que su mejilla se rompió en tres, luego de su pelea contra el mexicano Saúl ‘El Canelo’ Álvarez del pasado sábado.

“Gracias a todos por sus mensajes. Salí con la cuenca del ojo rota y mi mejilla se rompió en tres partes, pero la operación salió bien”, dijo el púgil en una publicación en Facebook.

aunders, de 31 años, fue derrotado por 'El Canelo' por nocaut técnico tras el octavo asalto de la pelea celebrada ante más de 73 mil aficionados en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), en las afueras de Dallas.

El tapatío impactó en el ojo derecho de Saunders con un 'uppercut' en el octavo asalto, por lo que el británico sufrió una fuerte herida en la cuenca del ojo derecho y el entrenador Mark Tibbs no le permitió salir al noveno episodio, siendo trasladado de inmediato a un hospital.

Saunders admitió que ‘El Canelo’ le dio un buen golpe y ya no pudo ver.

“A veces ganas algunas y a veces pierdes otras, pero no me sentí fuera de mi Liga, aunque un buen golpe me fue conectado y ya no pude ver. Gracias a todos los que lo vieron. Volveré. Que dios los bendiga”, agregó.

El británico dejó su invicto y el título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo en manos de Saúl Álvarez. Su registro queda en 30 victorias (14 nocauts) y una derrota.

Por su parte, Álvarez suma 56 victorias (38 nocauts), dos empates y una única derrota ante el estadunidense Floyd Mayweather Jr por decisión en 2013, cuando tenía 23 años.

El mexicano posee los cinturones supermedianos de la OMB, CMB y AMB. Para ser el “rey” de la categoría le falta el cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que ostenta el estadunidense Caleb Plant.