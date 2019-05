Video: Esposan a Ezekiel Elliot por riña en Las Vegas

Las Vegas, Estados Unidos— El running back estrella Ezekiel Elliott, de los Cowboys de Dallas, fue esposado por policías, pero no arrestado, después de una riña en un festival de música en Las Vegas.

La policía Laura Meltzer indicó el lunes que el jugador de 23 años fue retenido brevemente el sábado por la mañana durante el evento Electric Daisy Carnival en Las Vegas Motor Speedway.

Las imágenes de video tomadas con un celular y difundidas en internet por el sitio TMZ parecen mostrar a Elliott hablando con una mujer y posteriormente con guardias de seguridad y personal del evento, entre ellos un hombre que cae de espaldas sobre una barricada metálica en el área de estacionamiento.

El abogado de Elliott, Frank Salzano, dijo a TMZ que el personal de seguridad del evento malinterpretó la situación y actuó desproporcionadamente, y añadió que tras el incidente, Elliott viajó a Las Vegas a Dallas para estar presente el domingo en su campamento de fútbol americano para jóvenes.

Salzano no respondió de momento los mensajes de The Associated Press en busca de comentarios.