Video: Expulsan a Zverev de Abierto de Acapulco por agredir a juez

Acapulco, Gro.- El alemán Alexander Zverev fue descalificado del Abierto Mexicano de Tenis la madrugada de este miércoles.

Después de perder en el partido de dobles, junto a su compañero, el brasileño Marcelo Melo, el número 3 del mundo golpeó la raqueta contra la silla del juez, a pocos centímetros de sus pies.

A través de un comunicado, los organizadores del evento en Acapulco informaron la descalificación de Zverev en singles por conducta antideportiva.

"Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco", tuiteó el @AbiertoTelcel.

Horas más tardes, el jugador de 24 años ofreció disculpas a los aficionados través de su cuenta de Instagram, ya que no podrá defender su corona en el AMT.

"Es difícil explicar con palabras lo mucho que me arrepiento por mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me he disculpado en privado con el juez de silla porque mi estallido contra él fue erróneo e inaceptable, estoy decepcionado conmigo mismo.

"Esto no debería haber ocurrido y no hay excusa. También querría disculparme con mis seguidores, con el torneo y con el deporte al que amo. Como saben, lo dejo siempre todo en la cancha. Ayer, di demasiado. Voy a tomarme los siguientes días para reflexionar, tanto sobre mis actos como para asegurarme de que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Lamento haberlos decepcionado", se puede leer.

Quien también lamentó la actitud del alemán fue Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis.

"Es una pena para el torneo y para todos los fans lo sucedido el día de ayer. Sin embargo, las conductas antideportivas son inaceptables, el reglamento es claro y se tiene que cumplir", señaló Zurutuza.

En tanto, su compatriota Peter Gojowczyk pasa directo a la ronda de Cuartos de Final y espera a su rival.