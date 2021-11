Video: Filtran video de Cristiano Ronaldo regañando a sus compañeros

La personalidad de un campeón: @Cristiano Ronaldo en estado puro 💥 Las imágenes corresponden al documental "Juventus All or Nothing" pic.twitter.com/ENkNMxl7A8 — Lucho Suárez (@SirLuchoSuarez) November 25, 2021

Italia-. Si alguien detesta perder es Cristiano Ronaldo, y algo que lo dejó bien claro es un video que se dio a conocer este jueves en redes sociales y se hizo viral, de cuando el portugués era jugador de Juventus.

El video corresponde al medio tiempo de un partido de Juventus en la pasada Champions League, en el que Cristiano Ronaldo entra molesto al vestidor del club y regaña a sus compañeros, así como a él mismo.

"Hay que intentarlo más. Qué mierda. No jugamos nada. Jugamos como una mierda. Yo también. Yo me incluyo también. No estamos jugando nada. Hay que decir la verdad. Es un partido de Champions. Hay que tener personalidad", fue lo que dijo Cristiano Ronaldo.

El colombiano Juan Cuadrado, ex compañero de Cristiano Ronaldo y todavía futbolista de Juventus, intentó tranquilizar al portugués al decir "Tranquilo. Tienes que ser un ejemplo para todos", pero eso no detuvo al 'Bicho' y su discurso motivacional.

¿De dónde salió el video?

Este video pertenece al documental "All or Nothing: Juventus" estrenado en Amazon Prime Video, mismo que es de un partido de octavos de final de Liga de Campeones contra Porto, cuando el conjunto italiano y el luso quedaron eliminados.