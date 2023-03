Video: La salvaje golpiza del exjugador de la NFL a su novia

Orange, Estados Unidos.- Tras la brutal golpiza propinada por el exjugador de la NFL a su novia, el deportista Zac Stacy fue sentenciado a seis meses de cárcel.

Las imágenes de la salvaje golpiza que Stacy le propinó a la mujer, quedó videograbado.

En un video que circuló esta semana en redes sociales, se puede ver a Zac Stacy aventando a su novia contra el televisor con toda la fuerza y violencia, además de golpearla y jalarla con fuerza mientras ella estaba en el suelo.

El excorredor de futbol americano jugó para St. Louis Rams y New York Jets la pasada década, golpeó a su novia en la sala de su casa, frente a su bebé, algo que indignó a los usuarios en redes sociales.

"Me golpeó las piernas, me abofeteó, me levantó por los brazos y me arrojó contra mi ventana, que se rompió. Tenía vidrios en los pies que yo misma me quité", dijo Kristin Evans, la exnovia del sentenciado.

Luego de las evidencias del maltrato físico de Zac Stacy a la mujer que era su pareja, un juez del condado de Orange, Florida, sentenció a seis meses de cárcel al exjugador, además de un año de libertad condicional.