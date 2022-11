Video: Momento en que Messi 'patea' playera de México

El futbolista argentino Lionel Messi se volvió tendencia este fin de semana luego de que un video donde se le ve pisando la playera de la Selección mexicana se volviera viral en redes sociales; esto luego de que sucediera el partido Argentina vs México el cual quedó en un 2-0 durante el Mundial en Qatar.

Aunque no fue el único personaje del deporte que se volvió tendencia en las redes, pues el boxeador Canelo Álvarez explotó contra el jugador argentino y lo amenazó por haber pisado la playera.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera???”, escribió el Canelo en su cuenta de Twitter, posteriormente agregó: “Así como respeto Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamad* que hizo”.

Por supuesto que la reacción del boxeador mexicano causó polémica en las redes, pues luego de este par de tuits el Canelo no pudo contenerse y señaló que si se encontraba con el delantero de Argentina Messi habría problemas, pues en un tercer tuit escribió lo siguiente: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”.

¿Argentina fuera del Mundial?

Aunque la FIFA no ha pronunciado nada al respecto sobre el video de Messi, se sabe que dentro de este Mundial los directores organizadores mencionaron que “no concederán discriminación de ningún tipo entre los equipos”.

Por esta razón la FIFA podría eliminar de la Copa del Mundo a Argentina, o bien, sancionarlo con una multa económica, pero esto solo si se comprueba que el video donde Messi pisa la playera de México fue con toda la saña de ofender a los mexicanos, a la selección y al país.

Por otro lado el jugador Lionel Messi se ha mantenido cauto sobre las acusaciones que se hacen contra él, así como la Federación de Argentina tampoco ha pronunciado nada al respecto; sin embargo, aficionados esperan que la FIFA tome cartas en el asunto.