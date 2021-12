Video: Niña con cáncer pide ayuda al 'Canelo' Álvarez... y así responde el campeón

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez siempre se ha caracterizado por su lado humano, por ayudar a las personas con alguna enfermedad y ahora a respondido al llamado de una niña de 15 años que tiene cáncer.

Carla Vanessa Martínez publicó un video en sus redes sociales en el que pidió la ayuda para que llegará al ‘Canelo’ con la esperanza de que pudiera apoyarla y el pugilista de inmediato respondió en Twitter: “Un número telefónico”.

En el video que circuló en redes sociales Carla Vanessa explicó cuál es su situación, en la que requiere de una cirugía de pulmón, el cuál tiene un costo que su familia no puede cubrir.

“Mi nombre es Carla Vanessa Martínez Cruz, tengo 15 años y en 2019 fui diagnosticada con osteosarcoma llevo 26 quimioterapias y quisiera que este vídeo llegue al ‘Canelo’ Álvarez, para pedirle de su ayuda, ya que requiero de una cirugía de pulmón lo más pronto posible, porque el tumor que tengo crece cinco centímetros por mes y ahorita está demasiado grande”, explicó la niña.

Carla Vanessa agregó que “para quitar ese pulmón necesitan también quitar el pulmón derecho, la cirugía tiene un costo de 300 mil pesos, cantidad que nosotros no podemos juntar en tan poco tiempo. Por favor, necesito de tu ayuda como lo había dicho anteriormente, quiero vivir, quiero cumplir mi sueño y las metas que tengo y a mi corta edad no he podido cumplir, quisiera cumplirlas saliendo de esta enfermedad”.

El ‘Canelo’ ha demostrado ser además de un gran campeón mundial en los encorados, que también tiene un gran corazón, pues no es la primera vez que ayuda a una persona que se lo solicita, incluso a contagiado de esa labor humanitaria a su entrenador Eddy Reynoso.