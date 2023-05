Video: 'No puedo comprar ni unas papitas'; dice JC Chávez Jr.

El hijo del campeón mexicano Julio César Chávez, a quien conocen como 'El Junior' dijo que lo quieren volver a meter a rehabilitación.

Asegura que tiene una cuenta en el banco con más de 10 millones de pesos, dinero del que no puede disponer.

Agrega que por ahora ‘no puede comprar ni unas papitas’, siendo que todo se lo tiene que pedir a su mamá.

A través de un live en redes sociales, JC Chávez Jr reveló que, tras salir de su rehabilitación, quiso hacer uso de un dinero que tiene en el banco, cifra que supera los 10 millones de pesos, pero para su sorpresa resulta que no se los quieren entregar.

“Hagan de cuenta que en una cuenta de banco dejé, no me gusta presumir el dinero, pero dejé más de 10 millones de pesos y ahora que salgo me cuentan que no me la quieren dar, no me la han dado. Ese es el problema, porque dicen que me porto mal. El dinero es de quien lo trabaja, me corresponde, entonces es una desgracia que exista gente de esta manera”, confesó.