Video: Romance candente entre Jordan Jr. y ex esposa de Pippen

Cd. de México..- Michael Jordan y Scottie Pippen triunfaron en los 90 en la duela ganando seis títulos con los Bulls, pero con el paso de los años salió a la luz que la relación entre ambos no era la mejor, y ahora probablemente menos con este romance.

Larsa Pippen, ex esposa de Scottie, sostiene actualmente un romance con Marcus Jordan, hijo de 32 años del famoso "Air Jordan".

Larissa dijo en el podcast "Separation Anxiety" que estaba apenada con la negativa de su suegro, pues un fotógrafo en París le preguntó a Michael si aprobaba la relación entre su hijo y la ex pareja de su compañero en los Bulls.

Michael y Scottie han mostrado que no hay amistad entre ellos desde hace tiempo, y eso salió a la luz después de que Pippen criticara que Jordan no les dio a él y a sus compañeros el crédito por ganar títulos en el documental de The Last Dance.

Y hace unas semanas, Pippen dijo que LeBron James era mejor jugador de la historia, y que nadie se le comparaba.

Tanto Larsa como Marcus han sido objeto de las miradas de todos, pues hace unos días se publicó un video "hot" en una discoteca donde el hijo de MJ arroja humo en el pecho de su pareja, quien celebraba su cumpleaños 49.

La respuesta fue "no", algo contrario a lo que hace meses Larsa reveló que su suegro no se metía en la relación.

"Entiendo que para nosotros no es incómodo estar juntos porque somos nosotros, pero probablemente sea incómodo para mi ex (Pippen) y tu padre (Michael Jordan) porque tienen su propia relación o lo que sea. Yo no fui parte de eso, tú no fuiste parte de eso.

Entonces, siento que para ellos probablemente sea extraño, probablemente sea extraño para tu padre. No puedo estar enojada. Lo entiendo", apuntó la ex de Pippen.

Larsa dijo que quedó "traumatizada" al ver que Michael Jordan, no aprueba la relación con su hijo, mientras que Marcus dijo que quizá su padre lo dijo la negativa en tono de broma.