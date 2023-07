Video: Sabe Tuca Ferretti que Cruz Azul ha quedado a deber

Foto: Mexsport / Ricardo Ferretti sabe que el regreso de Antuna y Rodríguez, su equipo mejorará

Cd. de México .- Ricardo Ferretti reconoció que Cruz Azul ha quedado a deber en el arranque del Apertura 2023, en el que ha consumado tres derrotas en tres partidos.

"Van tres partidos perdidos, qué les puedo decir. Lo único es no perder la estabilidad, ni modo que mi afición esté contenta con tres derrotas, están molestísimos y con razón, nosotros también lo estamos", dijo el "Tuca" en conferencia de prensa.

Sin embargo, el estratega cementero dejó claro que aún confía en que el equipo pueda recomponer el camino, comenzando por tener una buena participación en la Leagues Cup, torneo en el que La Máquina podrá contar con plantel completo.

"Para este torneo ya vamos a tener plantel completo, con el regreso de los dos campeones (Uriel Antuna y Carlos Rodríguez). Entonces vamos a intentar mejorar nuestro nivel, sabemos de los equipos que vamos a enfrentar. La mentalidad va a ser distinta y espero que podamos mejorar mucho en los futbolístico", confesó Ferretti.

Cruz Azul debutará este viernes 21 de julio en el torneo que disputarán escuadras de la Liga MX y la MLS, disputando su primer compromiso ante el Inter de Miami de Lionel Messi.

Explota Ferretti ante difamaciones

Entre el mal momento deportivo de Cruz Azul y la falta de buenos resultados en el presente torneo, Ricardo Ferretti explotó ante las acusaciones que señalaron que presuntamente faltaba a varios entrenamientos del equipo.

"Una cosa es que me critiquen por como juegan mis equipos, pero difamarme no lo acepto. Si no pueden comprobar yo me quedó con la boca callada", dijo Ferretti en conferencia de prensa.

"Yo creo que lo tengo desde que llegué a este país es que soy una persona profesional, honesta e intachable en mi trabajo. Para esto son mis auxiliares, yo debería incluso delegar mucho más a ellos el trabajo, pero no lo hago y cuando no estoy en la cancha estoy en junta con mis jefes", agregó.

El estratega brasileño dejó ver que respetará las críticas hacia su trabajo dentro de la cancha.

"Yo creo que he tenido un carácter y una forma de ser que a lo mejor no les parece a algunos, pero esto es mi forma de ser, y yo respeto la de ustedes. Y yo respeto también las críticas, respeto todo. Lo único que no respeto es que, si van a hablar de mí, hablen con seguridad, no sean chismosos. No crean en los chismes", confesó el "Tuca"