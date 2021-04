Video: Secuestraron a hermano de 'El Canelo' Álvarez

Ciudad de México.- El "Canelo" reveló que la inseguridad lo ha alejado de México, y señaló que el Gobierno no hace nada por resolver esos problemas.

Saúl Álvarez habló en un episodio de In Depth con el periodista Graham Bensinger de muchos temas, desde la inseguridad que se vive en México hasta que tuvo que negociar el secuestro de uno de sus hermanos, pues no confia en la Policía.

"Hay mucha inseguridad, mucha. Por eso ya no estoy mucho en México, porque no es seguro. Peor aún para mí y para mi familia, y el gobierno no está preocupado por esto. Están preocupados por otras cosas" dijo el peleador que comentó que previo a la pelea de febrero contra Avni Yildirim tuvo Covid-19.

El peleador, que regresará al ring el próximo 8 de mayo ante Billy Joe Saunders en un pleito por tres cinturones de peso Supermediano en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, confesó que días previos a su pleito contra Rocky Fielding en Nueva York, en diciembre 2018, tuvo que negociar la liberación de uno de sus hermanos, quien estaba secuestrado y señaló que no acudió a la Policía pues sospechaba que estaba involucrada.

"Durante tres días negocié con esos imbéciles para que lo dejaran ir. Tres días, y además tuve que pelear ese sábado, y mil entrevistas y todo y nadie supo nada de esto. Me ven ahí arriba y me dicen: 'Vaya, es muy fácil'. Pero nada es fácil en esta vida. Todo es difícil", expresó.

¿Tuviste que involucrar a la Policía o no?, le cuestionó Bensinger.

"No, no, nunca. Porque, incluso es duro en México, porque quizás ellos estuvieron involucrados en esa situación", agregó.

La entrevista se realizó en Guadalajara, donde "Canelo" le mostró a Bensinger su guarida.

El boxeador reveló que sus inversiones le dejan cada tres meses entre 4 y 5 millones de dólares.