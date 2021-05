Video: Simone Biles sorprende con un nuevo y peligroso salto

Tomada de video Tomada de video

La reconocida gimnasta estadounidense Simone Biles logró realizar un salto que nunca antes fue ejecutado por una mujer en competiciones oficiales.

Este viernes en las redes sociales se difundió un video en el que se ve cómo Biles, de 24 años, ejecuta casi a la perfección el peligroso salto 'Yurchenko pike vault' doble durante un entrenamiento de podio para la competición U.S. Classic, que se celebra este sábado en Indianápolis (Indiana).

Tras el entrenamiento, la gimnasta afirmó que "estaba muy nerviosa" mientras se preparaba para el salto. "Yo estaba como: 'está bien, lo he hecho tantas veces'. Lo he estado haciendo durante meses. Por eso me sentí preparada y sabía que estaba preparada, fue solo el primer aterrizaje allí en la arena", declaró, citada por ESPN.

El entrenador de Biles, Laurent Landi, dijo en febrero que el salto es muy "desafiante" y peligroso, agregando que los gimnastas pueden sufrir heridas en los tobillos.

Desde hace más de un año, Biles mostraba que estaba ensayando el salto. Inicialmente, aterrizaba en un pozo de espuma, pero luego lo hizo en una colchoneta.