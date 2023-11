Video: Ve Tom Brady mucha mediocridad en la actual NFL

Associated Press / Tom Brady

Nueva York, Estados Unidos.- El siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, dice que la NFL actualmente tiene mucha mediocridad y no está al nivel de antes.

Para el ex quarterback de Patriots y Buccaneers todo está mal ahora, un mal equipo de coaches, mal desarrollo de los jóvenes y las nuevas reglas que se han ido implementando.

"Creo que hay mucha mediocridad en la NFL de hoy. No veo la excelencia que vi en el pasado. Creo que el entrenamiento no es tan bueno como antes. No creo que el desarrollo de los jugadores jóvenes sea tan bueno como antes. Las reglas han permitido que muchos malos hábitos se introduzcan en el desempeño real del juego. Entonces, creo que el producto, en mi opinión, es inferior a lo que era", dijo en el programa Stephen A. Smith.

"Miro a muchos jugadores como Ray Lewis, Rodney Harrison y Ronnie Lott y muchachos que impactaron el juego de cierta manera y cada golpe que hubieran dado habría sido un castigo. Escuchas a los entrenadores quejarse de que sus propios jugadores son tacleados y... ¿por qué no hablan con sus jugadores sobre cómo protegerse? Solíamos trabajar en los fundamentos de esas cosas todo el tiempo. Ahora están tratando de ser regulados todo el tiempo".

Brady, quien ingresó a la NFL en el 2000 y se retiró tras la temporada 2022, indicó que antes se tenía que pensar mejor las jugadas y los pases precisamente por la violencia de las defensivas rivales, que hoy siente están muy limitadas por las reglas.

"Los jugadores ofensivos necesitan protegerse. No depende de un jugador defensivo proteger a un jugador ofensivo. Un jugador defensivo necesita protegerse a sí mismo. No lancé el balón a ciertas áreas porque tenía miedo de que los jugadores fueran goleados fuertemente. Esa es la realidad. No lo tiré al medio cuando jugué contra Ray Lewis porque los sacaba del juego y no podía darme el lujo de perder a un buen jugador", contó.

Brady fue cinco veces Jugador Más Valiosos del Super Bowl y tres de la NFL, además de que es poseedor de varias de las marcas más importantes de la NFL.

