Viene a ganar... y a convencer

Chihuahua.- El chihuahuense Óscar Duarte indicó que no solo viene a ganar, sino también a dar un espectáculo a sus paisanos, cuando este sábado se enfrente en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo al neoleonés Humberto de Santiago en la función “Puro Chihuahua”.

Duarte, también apodado “Migraña”, y originario de Parral, dijo este jueves, en la rueda de prensa, que saldrá a proponer la pelea desde un inicio. “Vengo a ganar, pero también a convencer.

Sé que la gente es conocedora aquí en Chihuahua y esperan una buena pelea, por lo que se las vamos a dar”, dijo Óscar, quien busca su 18va victoria en el ámbito profesional.

Será la primera vez que Óscar pelea en la ciudad de Chihuahua y apenas la tercera que lo hace en nuestro estado, ya que la mayor parte de su carrera la ha hecho peleando en los Estados Unidos.

“Ya tuve hace poco una pelea en Parral y ahora me siento muy contento de estar aquí en Chihuahua presentarme ante m gente, y eso me motiva, ya sé que es un compromiso, pero vengo bien preparado”, dijo.

En la función también estará el excampeón mundial Francisco ‘Bandido’ Vargas quien se enfrentará ante Ezequiel Avilés.

Vargas, tras haber ganado el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo en noviembre del 2015 cuando noqueó al japonés Takashi Miura en Las Vegas, ha ganado solo una de cinco peleas. De tal forma, el excampeón fue cuestionado acerca de a dónde se dirige su carrera, a sus 34 años.

“Todavía me siento fuerte, capaz de regresar por un título; ha habido peleas donde las promotoras, las empresas se nota que solo les interesa el dinero y no les importa si todo es apresurado y los boxeadores no llegamos bien preparados; ahora llego bien preparado para este combate y listo para demostrar lo que valgo”, aseguró Vargas, quien en su más reciente pelea cayó ante Miguel ‘Alacrán’ Berchelt.

Durante la presentación, ambos campeones internacionales de peso súper ligero y peso ligero, Luis ‘Matador’ Hernández y Omar Duarte, coincidieron que lo más relevante es ganar en casa, se consideraron buenos peleadores ya que han brindado buenos combates y para ellos, sus objetivos son seguir trabajando para crecer en lo profesional y brindar un buen espectáculo para la afición.

La función iniciará desde las 17:00 horas en el gimnasio Quevedo con las peleas preliminares.