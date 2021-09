Viene campeón mundialista a torneo de golf

Gabriel Ávila/ El Diario Gabriel Ávila/ El Diario Gabriel Ávila/ El Diario

El ex guardameta del Real Madrid y de la selección española, Íker Casillas, será el invitado especial para el décimo torneo anual de golf ‘Une.T’ de Fundación Grupo Bafar “Por mejores mexicanos” a celebrarse los días 7 y 8 de octubre en el club Campestre de Chihuahua.

En rueda de prensa encabezada por Eugenio Baeza, presidente del consejo de administración de Grupo Bafar, se dio a conocer la noticia de la visita del futbolista por primera vez a esta capital.

Íker Casillas, campeón del mundo y de Europa con España así como campeón de liga con el Real Madrid, Íker Casillas quien por problemas de salud ya no continuó en el Porto de Portugal, aspiró a dirigir la Federación Española de Fútbol y actualmente ocupa el puesto adjunto al Director General de la Fundación Real Madrid.

Jugó más de mil partidos a nivel profesional inició su carrera en 1999 debutando en el Real Madrid y que ahora vendrá a inspirar y motivar principalmente a los dos mil 500 niños que atienden en las escuelas socio deportivas la Fundación de Grupo Bafar.

Cabe mencionar que en el evento también se llevará a cabo un torneo de dominó en las mismas instalaciones del club Campestre de Chihuahua.

El torneo de golf se realizará en un solo día, el viernes 8 en un formato a go go de 18 hoyos uno iniciando a las ocho y media de la mañana y culminará a las tres de la tarde con una comida de premiación. La bolsa de premios a repartir será de más de un millón y medio de pesos así como un auto Mustang para el primer hole in one.