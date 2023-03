Vio Checo Pérez una clasificación muy apretada

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Red Bull arranca como favorito en el Gran Premio de Bahréin después las actuaciones de Max Verstappen y Sergio Pérez.

El bicampeón fue el más rápido en la qualy al llevarse la pole, y Checo estuvo cerca, asegurando el segundo puesto en la parrilla de salida del domingo.

"Nos preparamos más para la carrera. Sabíamos que teníamos que hacer concesiones para la carrera y, con suerte, valdrá la pena mañana. Siempre he creído que puedes mejorar una décima en tu vuelta pero creo que conseguir esta salida para el equipo es realmente especial.

"Fue una clasificación apretada. No recuerdo una batalla clasificatoria tan apretada como esta antes, de la Q1 a la Q2, es realmente marginal y no puedes dejar nada sobre la mesa para maximizar el potencial de la parrilla. No estaba totalmente cómodo con el equilibrio", dijo Pérez.

Ferrari y Fernando Alonso con el Aston Martin, podrían ser los principales rivales del equipo austriaco en el inicio de la temporada.